Clujeancă bătută și lăsată fără bani de un polițist care o plătise pentru plăceri carnale. Ce s-a întâmplat cu omul legii după ce femeia l-a reclamat

Un polițist clujean a fost reținut și este cercetat penal, după ce a fost reclamat că ar fi comis o tâlhărie. O tânără de 21 de ani, pe care polițistul o plătise pentru a face sex cu ea, a sunat la 112, sesizând că a fost bătută și i-au fost luați banii. Nu este prima dată când polițistul este cercetat penal, anterior el având în dosar un caz în care a fost cercetat tot pentru infracțiuni cu violență.

Ancheta polițiștilor din Cluj în acest caz a demarat după ce, miercuri, o tânără de 21 de ani a sunat la 112 și a reclamat că, în timp ce se afla într-o locuință din localitatea Florești, a fost agresată fizic de către un bărbat.

„La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Florești, iar din primele cercetări a reieșit faptul că aceasta ar fi întreținut relații sexuale consimțite cu un bărbat de 43 de ani, contra unei sume de bani, ulterior acesta agresând-o fizic și sustrăgându-i suma de bani. (...) Bărbatul în cauză este angajat al Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, iar în prezent, acesta își desfășura activitățile de serviciu în cadrul unui compartiment care nu intră în sfera activităților judiciare, deoarece în cursul anului 2021 a fost cercetat în cadrul unui dosar penal”, informează, joi seară, oficialii Poliției județene Cluj.

Surse judiciare au precizat, pentru News.ro, că anterior polițistul fusese cercetat într-un dosar care vizează infracțiuni de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Tânăra care a sunat la 112 reclamându-l pe polițist a depus o plângere pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie. Pe numele polițistului a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore.

Ads

În plus, la nivelul Poliției Cluj se fac verificări interne cu privire la comportamentul polițistului.

„În acest context, IPJ Cluj reiterează angajamentul pentru transparență și corectitudine în aplicarea procedurilor interne, se delimitează de astfel de comportamente care nu fac cinste instituției și pune în aplicare prevederile legale în materie disciplinară. Precizăm faptul că toți cetățenii sunt egali în fața legii și vor fi luate măsurile legale, indiferent de calitatea acestora”, transmit oficialii Inspectoratului de Poliție Județean Cluj.

Ads