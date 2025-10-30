Un polițist din SUA a fost găsit vinovat de uciderea unei femei în propria casă. „Jur pe Dumnezeu că te împuşc în capul ăla nenorocit” VIDEO

Un polițist american a fost găsit vinovat de crimă, după ce a împușcat mortal o femeie afro-americană, în locuința ei din Illinois, în anul 2024.

După deliberări, jurații l-au găsit vinovat pe fostul adjunct de șerif Sean Grayson, în vârstă de 31 de ani, de crimă, dar nu de crimă cu premeditare, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Fostul agent riscă până la 20 de ani de închisoare.

„Deşi credem că acţiunile domnului Grayson au justificat o condamnare pentru crimă cu premeditare, verdictul de astăzi reprezintă totuşi o măsură de dreptate pentru Sonya Massey”, au anunțat avocații victimei într-un comunicat.

Tot avocații au mai spus că „sperăm acum că instanţa va pronunţa o sentinţă semnificativă care să reflecte gravitatea acestor fapte şi viaţa pierdută".

Sean Grayson a fost concediat de autoritățile din comitatul Sangamon în urma incidentului. El a depus mărturie în instanță la procesul său, care a început pe 20 octombrie.

Tragedia a avut loc în vara anului 2024, când Sonya Massey (36 de ani) a sunat la 911, pentru că suspecta o tentativă de spargere la casa sa din Springfield. Femeia era mamă a doi copii și suferea de probleme de sănătate mintală.

Doi agenți au ajuns la casa ei, și când au intrat, aceștia i-au cerut să oprească focul la o oală cu apă clocotiră de pe aragaz, „pentru a preveni un incendiu”, potrivit filmărilor realizate cu camera corporală de unul dintre ofițeri, Sean Grayson.

„Jur pe Dumnezeu că te împuşc în capul ăla nenorocit”

Femeia a apucat oala, iar unul dintre polițiști a făcut un pas înapoi. Ea a întrebat de ce, iar agentul a râs spunând că vrea „să se îndepărteze de apa clocotită”.

Sonya i-a reproșat această atitudine, și a spus calm de două ori: „Te mustrez în numele lui Isus".

Agentul a scos arma și i-a răspuns: „Nu ar trebui. Jur pe Dumnezeu că te împuşc în capul ăla nenorocit".

Massey stătea ghemuită în spatele unui bufet, cu oala în mâini. Atunci agenții au strigat: „Lasă oala aia nenorocită!”, şi imediat s-au auzit focuri de armă.

Agenții au spus ulterior că se temeau să nu fie stropiți cu apă clocotită.

Se pare că autoritățile din comitat și rudele Sonyei Massey au ajuns la o înțelegere de 10 milioane de dolari în luna februarie.

