Un polițist local în Oșorhei este acuzat de un fost angajat că administrează, sub acoperire, o firma de transporturi care nu i-a plătit mai multe salarii restante. În replică, Dan Tarcea spune că-și ajută părinții, ba cu muncile agrare, ba cu o firmă de transport a cărei proprietară este mama sa.

De meserie șofer profesionist, Florian Bala s-a angajat, în 2023, la firma GLD Tarcea Logistic SRL.

„Rămăsesem fără loc de muncă și am găsit un anunț de angajare pe OLX pentru șoferi pe camion. Am sunat, mi-a răspuns un bărbat, m-am întâlnit cu el, mi-a zis că are un camion cu care transportă piatră pe șantiere din Bihor. Am bătut palma și m-a angajat”, povestește șoferul, conform bihoreanul.ro.

Salariul pentru care s-au înțeles a fost cel minim pe economie, dar angajatul, trecut de 50 de ani, s-a bucurat că măcar își găsește un job cu program fix, de 8 ore, căci avea rate de plătit la bancă. „La vârsta mea, ce să mai aștept?”, zice el.

Cel care a dat anunțul și a răspuns la telefonul de contact, Dan Tarcea, i-a spus că este polițist local în Oșorhei, ceea ce pentru Bala a fost un motiv în plus să creadă că nu va avea probleme la noul loc de muncă.

Chemat la muncă în concediu

Șoferul susține însă că munca pe care o făcea nu ar fi fost 100% legală, dar că nu a avut niciodată probleme deoarece colegii polițistului închideau ochii la nereguli.

„Transportam balastru de la Poieni, județul Cluj, la șantierele de pe Calea Borșului sau din Sântandrei, dar n-aveam voie să intru în Oșorhei pe DN1, că acolo este cameră de rovinietă, ci trebuia să merg pe drumul comunal dintre Ineu și Fughiu. Acolo este restricție la camioane, dar niciodată nu m-a oprit Poliția Locală Oșorhei, că doar știa toată lumea că-i bascula lui Tarcea. Are același număr de înmatriculare, GLD, și la mașina mică, și la camion”, susține Bala.

Șoferul mai susține că adesea încărcătura de piatră sau nisip era peste limita admisă de 40 de tone, dar nici pentru asta nu l-a luat nimeni la întrebări. Nici el n-a comentat, mulțumit că în ziua de salariu Tarcea îi dădea banii în numerar.

Problemele au apărut după un an, când s-a îmbolnăvit și a intrat în concediu medical. „Am răcit, nu m-am tratat, am mers la muncă și s-a agravat. Pe 9 martie am fost la spital și m-au internat cu pneumonie și cu probleme la inimă”, povestește bărbatul. După 8 zile de spitalizare, a intrat în concediu medical pentru două luni.

După o lună, patronul l-a sunat. „Dani m-a chemat la serviciu, că n-are cu cine lucra. I-am zis că nu pot, că-s încă bolnav, ceea ce l-a enervat”, zice Bala.

Abia în mai, șoferul s-a însănătoșit și și-a anunțat patronul că este apt de muncă.

„L-am sunat pe Dani și a vorbit urât cu mine. A zis că o să mă cheme el când are să-mi dea de lucru, nu când vreau eu, că l-am lăsat când îi era greu”.

Șoferul susține că după acest eveniment nu a mai fost căutat și nici nu și-a primit salariile restante.

„L-am sunat, l-am căutat la muncă, degeaba. Ultima oară când ne-am întâlnit, a venit cu un avocat și a zis să nu-l mai caut. Păi, cum să nu-l caut, dacă eram angajatul lui și muream de foame?”, zice Bala, care n-a primit o explicație de ce nu i-a fost măcar desfăcut contractul de muncă, ca să intre în șomaj.

Șoferul și-a reclamat angajatorul la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor, care, în urma unui control, a confirmat că nu mai fusese plătit de la revenirea din concediul medical, deși era salariat inclusiv la momentul verificărilor.

Drept urmare, ITM a obligat firma GLD Tarcea Logistic SRL să achite lefurile restant.

„Nu știu despre ce sumă este vorba, că nici nu mai știu cu ce salariu eram încadrat, n-am primit niciodată actele. Dar, oricâți ar fi, să mi-i dea, că sunt banii mei”, a mai declarat Bala.

Contactat de BIHOREANUL, Dan Tarcea s-a arătat enervat auzind acuzațiile. Inițial, a pretins că nu știe nimic despre GLD Tarcea Logistic SRL, ba nu a recunoscut nici că lucrează la Poliția Locală Oșorhei și a refuzat o întâlnire cu reporterul, motivând că locuiește la 64 de kilometri distanță de Oradea și nu are cine... să-i plătească combustibilul.

A doua zi, acesta s-a arătat dispus să răspundă întrebărilor, dar a negat vehement că el ar conduce firma de transport, știind că legea îi interzice asta, câtă vreme lucrează pentru o instituție publică.

„N-am nicio legătură cu firma. În timpul liber, îmi ajut uneori mama să mai rezolve una, alta pentru firmă. Poate să îmi spună cineva ca în timpul liber să nu-mi ajut părinții?”.

Ajutorul, spune el, a constatat inclusiv în postarea anunțului de recrutare pe internet, „pentru că mama nu se pricepe la OLX”, și și-a dat telefonul pentru contact fiindcă al lui era contul de utilizator al platformei. „E cu adresa mea de mail, era normal să fie și numărul meu”. De ce, în continuare, tot el a păstrat legătura cu angajatul? Tarcea are alt răspuns lacrimogen: „Ca să nu-și bată joc de părinții mei și de munca lor”. În final, a recunoscut că până și la ITM a reprezentat firma mamei, susținând că pentru asta a avut o împuternicire.

Tarcea susține că n-a avut nicio legătură cu transporturile, nici n-a stabilit vreodată traseele, negând că ar fi „protejat” de colegii din Poliția Locală Oșorhei.

În schimb, susține că vorbea des cu Bala și pentru că l-a mai ajutat în chestiuni personale, cum ar fi că i-a împrumutat autoturismul său personal, când șoferul a avut nevoie. „Am vrut să-l ajut, omenește, dar el și-a bătut joc de mine. A dus țigani cu mașina mea la Târgu Mureș și pe mine m-a mințit că nu merge decât prin jurul Oradei”, s-a plâns polițistul.

El susține, de asemenea, că Bala n-a fost un model nici ca angajat, pentru că „făcea ce voia, când voia”. De ce n-a fost concediat, nu știe: „Acum i s-a desfăcut contractul de muncă, este în preaviz, din câte știu”.

Tarcea a garantat că angajatul și-a primit salariile restante, ce-i drept, după controlul ITM. „Minte când spune că n-a primit banii, i s-au virat toți. Dar pentru că nu se potolește, o să contactez un avocat și o să văd ce este de făcut”, spune polițistul. Amenințător și hotărât, ca orice fiu care apără „afacerile mamei”...

