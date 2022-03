Grănicerul care "a murit" mediatic pe Insula Șerpilor s-a întors acasă. Cum a fost răsplătit eroul care a trimis nava rusă la origini VIDEO

Polițistul de frontieră Roman Gribov, care a devenit celebru ca autor al frazei legendare despre direcția pe care ar trebui să o urmeze nava rusă ce intenționa să debarce pe Insula Șerpilor, s-a întors acasă din captivitate marți, 29 martie, în regiunea Cerkasi.

Acest lucru a fost anunțat de Igor Taburets, oficial militar din regiune.

Roman a primit premiul „Pentru meritele regiunii Cerkasi”.

"Am fost onorat să-l întâmpin pe legendarul nostru polițist de frontieră în patria noastră. Roman este creatorul acelui celebru slogan de război cu ocupanții ruși. Locuitorul regiunii Cerkasi și tovarășii săi au demonstrat lumii întregi fermitatea și puterea spiritului ucrainean", a spus Taburets.

Poliţiştii ucraineni aflaţi la post în Insula Șerpilor, pe 24 februarie, au refuzat să se predea şi au înjurat nava rusă care i-a somat, potrivit unei înregistrări audio.

„Suntem o navă de război rusă. Vă sugerez să depuneţi armele şi să capitulaţi, ca să nu curgă sângele unor victime inutile. Altfel, veţi fi bombardaţi”, au anunţat invadatorii la megafon.

„Navă rusă, du-te-n mă-ta!”, i-au răspuns grănicerii ucraineni.

RUSSIANS:

“This is a Russian warship. I propose you lay down arms and surrender to avoid bloodshed & unnecessary victims. Otherwise, you’ll be bombed.”

UKRANIANS [turned up the volume]:

“Russian warship, go fuck yourself.”

All 13 Ukrainians died.