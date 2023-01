Drama unei românce de 83 de ani, dezvăluită de un polițist local: „A sunat la 112 că moare de frig și singurătate”

O bătrână de 83 de ani din Constanța a sunat la 112 pentru a cere ajutorul după ce a rămas singură și fără căldură.

Povestea femeii a fost făcută publică de Gabriel Enache, un polițist local din Constanța.

„Este greu de înțeles și acceptat, dar se întâmplă în zilele noastre și in țară noastră!

Această măiță a sunat la 112 că moare de frig și singurătate in casă. Nu mai are pe nimeni. I-au murit băiatul, soțul, fratele și sora. Singură pe lume la 83 de ani! Sunt împreună cu colegii aproape in fiecare zi lângă acest SUFLET lăsat pe pământ de bunul Dumnezeu!”, a scris polițistul, pe Facebook.

Reacția oamenilor nu a întârziat să apară. Mulți dintre cei care au văzut postarea s-au oferit să ajute. „Poate fi ajutată dacă am ști adresa dânsei. Eu unul sunt dispus săi ofer zilnic de mâncare și de ce nu săi gătesc cea cei îi place. O adresă se poate?”, a scris un bărbat.

„Este fabulos ce ați făcut! I-ați salvat viața acestei bătrâne! Sunteți un om minunat, un înger pe acest Pămant! Dumnezeu să vă dea sănătate și numai bine, și dvs., și acestei bătrâne!”, a scris un alt internaut.

