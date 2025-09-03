Polițist lovit cu mașina de un șofer în Eforie Nord. Conducătorul auto i-a ignorat semnalele VIDEO

Un agent de poliție rutieră din cadrul IPJ Constanța a fost lovit de o mașină pe DN 39, Eforie Nord, în timp ce dirija traficul.

Polițistul a fost acroșat în zona picioarelor, într-un sens giratoriu, de către o mașină condusă de un bărbat.

În urma incidentului, permisul de conducere al șoferului a fost suspendat pentru o perioadă de 30 de zile și, de asemenea, i s-a deschis dosar penal pentru vătămare din culpă.

„Din primele verificări efectuate a rezultat că, la data de 31 august a.c., în jurul orei 12.00, pe D.N. 39, un conducător auto nu ar fi respectat indicațiile polițistului rutier aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, care efectua activități de dirijare a traficului.

Astfel, șoferul nu ar fi oprit autoturismul la semnalele polițistului, punând în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic și a polițistului, pe care l-a acroșat în zona membrelor inferioare”, a transmis într-un comunicat Inspectoratul de Poliție Județean Constanța.

Ulterior, șoferul a apelat numărul de urgență 112, afirmând că agentul de poliție se află sub influența băuturilor alcoolice.

„La fața locului s-a deplasat de urgență un ofițer din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră.

Atât agentul de poliție, cât și șoferul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, față de conducătorul auto urmând a fi luate măsuri legale pentru apelarea nejustificată a numărului de urgență 112.

În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, a adăugat IPJ Constanța.

