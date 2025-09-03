Polițist lovit cu mașina de un șofer în Eforie Nord. Conducătorul auto i-a ignorat semnalele VIDEO

Autor: Maria Popa
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 12:25
694 citiri
Polițist lovit cu mașina de un șofer în Eforie Nord. Conducătorul auto i-a ignorat semnalele VIDEO
Polițist lovit de o mașină Foto: Capturp video/digi24.ro

Un agent de poliție rutieră din cadrul IPJ Constanța a fost lovit de o mașină pe DN 39, Eforie Nord, în timp ce dirija traficul.

Polițistul a fost acroșat în zona picioarelor, într-un sens giratoriu, de către o mașină condusă de un bărbat.

În urma incidentului, permisul de conducere al șoferului a fost suspendat pentru o perioadă de 30 de zile și, de asemenea, i s-a deschis dosar penal pentru vătămare din culpă.

„Din primele verificări efectuate a rezultat că, la data de 31 august a.c., în jurul orei 12.00, pe D.N. 39, un conducător auto nu ar fi respectat indicațiile polițistului rutier aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, care efectua activități de dirijare a traficului.

Astfel, șoferul nu ar fi oprit autoturismul la semnalele polițistului, punând în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic și a polițistului, pe care l-a acroșat în zona membrelor inferioare”, a transmis într-un comunicat Inspectoratul de Poliție Județean Constanța.

Ulterior, șoferul a apelat numărul de urgență 112, afirmând că agentul de poliție se află sub influența băuturilor alcoolice.

„La fața locului s-a deplasat de urgență un ofițer din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră.

Atât agentul de poliție, cât și șoferul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, față de conducătorul auto urmând a fi luate măsuri legale pentru apelarea nejustificată a numărului de urgență 112.

În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, a adăugat IPJ Constanța.

Momentul în care un tânăr de 22 de ani, pe trotinetă electrică, lovește pe zebră o bătrână de 72 de ani. Femeia a murit la spital VIDEO
Momentul în care un tânăr de 22 de ani, pe trotinetă electrică, lovește pe zebră o bătrână de 72 de ani. Femeia a murit la spital VIDEO
Un tânăr de 22 de ani, care se deplasa pe o trotinetă electrică, a accidentat grav o bătrână de 72 de ani, care încerca să traverseze strada, iar ulterior femeia a murit la spital....
Femeie de 57 de ani, bătută și apoi călcată cu mașina de amant. Agresorul a fugit de la locul accidentului
Femeie de 57 de ani, bătută și apoi călcată cu mașina de amant. Agresorul a fugit de la locul accidentului
O femeie din județul Prahova a fost agresată fizic și lovită cu mașina, chiar de bărbatul cu care avea o relație extraconjugală. Agresorul a fost identificat de Poliție, conform...
#politist lovit masina, #Eforie Nord, #ancheta politie, #accident, #politist rutier, #dosar penal , #accident
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Telenovela" se incheie! Ianis Hagi a ajuns in oras si semneaza: "A acceptat transferul"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
David Popovici s-a intalnit cu omul pe care il cauta de aproape o luna, sa-l cinsteasca: "M-a gasit!"

Ep. 122 - Femeie păcălită de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Turiști români înșelați în Bulgaria: ”Încearcă metoda Maradona!”
  2. Polițist lovit cu mașina de un șofer în Eforie Nord. Conducătorul auto i-a ignorat semnalele VIDEO
  3. Ucraina diversifică producția obuzierului „Bogdana”. Noile versiuni vor fi montate pe șasiuri străine. Ce urmărește Kievul?
  4. Ucraina lovește din nou în Marea Neagră: o ambarcațiune rusească a fost distrusă în timp ce încerca să debarce trupe
  5. Marile primării din România care trebuie să concedieze câte 500 de angajați
  6. Bogdan Mîndrescu, desemnat iar director general al Companiei Aeroporturi București. Suspiciuni cu privire la procedura de selecție pentru funcție
  7. Reacția Kremlinului după cele mai noi acuzații ale președintelui american. „Vladimir Putin nu conspiră împotriva SUA cu Xi Jinping și Kim Jong Un”
  8. O nouă victimă a violenței domestice. Un bărbat și-a bătut partenera până a băgat-o în spital
  9. MAE, reacție acidă după ce Năstase și Dăncilă s-au pozat cu Putin și alți tirani: „România nu poate fi reprezentată de astfel de politicieni!”
  10. Avertismentul unui psiholog cu privire la pierderea compasiunii în societatea actuală. „O sărăcire umană și emoțională”