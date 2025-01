Un polițist pensionar care și-a amenințat vecina cu moartea și i-a închis apa a scăpat de dosar: "Am devenit vulnerabil şi o ţintă pentru şefii clanurilor mafiote"

Cătălin Coman, un fost polițist în vârstă de 57 de ani, care și-a amenințat o vecină cu moartea, scapă de dosarul penal, însă i-au fost confiscate trei arme de foc, dintre care două letale, pe care le deținea legal în locuința sa. Incidentul a avut loc pe 8 ianuarie 2024 și a fost un adevărat scandal. Coman și-a amenințat vecina de două ori, în decurs de câteva ore, după ce aceasta l-a atenționat că face prea multă gălăgie.

Potrivit declarațiilor polițiștilor, „la data de 8.01.2024, în jurul orei 3:30, în timp ce se afla în incinta imobilului situat la adresa din mun. București, Șos. Viilor nr. 93, sector 5, inculpatul a provocat distrugeri la nivelul ușii de acces a locuinței persoanei vătămate, spărgându-i geamul cu un obiect dur și a amenințat-o în repetate rânduri cu acte de violență, spunându-i că o va împușca și o va omorî. Ulterior, în jurul orei 5:30, în baza unei rezoluții infracționale distincte, a amenințat-o din nou cu acte de violență, spunându-i că o va omorî”. Poliția a mai menționat că nu este pentru prima dată când bărbatul își amenința vecina, arată Libertatea.ro.

În urma acestui conflict, Coman a avut o reacție de răzbunare, închizând robinetul de la instalația de apă potabilă a vecinei, ceea ce a lăsat familia acesteia fără apă potabilă de la rețea timp de câteva luni.

Deși cazul a fost înregistrat și Cătălin Coman a fost trimis în judecată pentru două fapte de amenințare și una de distrugere, femeia și-a retras plângerea, ajungând la o înțelegere amiabilă cu atacatorul. În consecință, judecătorii au dispus încetarea procesului penal, însă victima a fost obligată să plătească cheltuielile de judecată.

Coman a făcut demersuri pentru ridicarea sechestrului de pe armele sale, însă cererea i-a fost respinsă. Fostul polițist a argumentat că armele, care se aflau în deplină ordine și conform prevederilor legale, nu au fost utilizate în incidentul din 8 ianuarie 2024. „Am lucrat ofiţer operativ peste 30 de ani în domeniul siguranţei naţionale şi a ordinii publice, unde activităţile specifice acţiunii informative de deconspirare a agenţiilor străine, a celor de combatere a terorismului pe teritoriul României şi a demantelării clanurilor mafiote au impus mutarea mea şi a familiei de-a lungul timpului în nenumărate locaţii pentru pierderea identităţii. Dotarea cu arme a avut şi are rolul pentru protecţia şi siguranţa personală. Ţinând cont de activităţile desfăşurate, în raport de personajele extrem de periculoase cu care am intrat în contact, odată cu confiscarea armelor din dotare, am devenit extrem de vulnerabil şi o ţintă sigură pentru şefii clanurilor mafiote”, a susținut Coman prin avocatul său.

Pe 30 decembrie 2024, Curtea de Apel București a decis definitiv confiscarea armelor și muniției găsite la Coman, care includea trei pistoale, șase încărcătoare și sute de cartușe, iar Poliția Capitalei i-a anulat dreptul de a deține, purta și folosi arme letale și neletale, considerându-l un „pericol pentru ordinea publică, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor”.

De asemenea, Cătălin Coman era președintele filialei partidului Mișcarea România Suverană (MRS) Sector 5, la momentul respectiv condus de fostul ministru de interne Carmen Dan. Coman a fost implicat și într-un alt scandal, cel al microfonului plantat în casa fostului ministru Carmen Dan în 2017.

