Un polițist din SUA trimis la un scandal s-a oprit la pizza în timpul misiunii. Trei persoane au fost găsite moarte

Un ofiţer din New Jersey a fost acuzat de comportament necorespunzător după ce procurorii au afirmat că nu a răspuns rapid şi nu a investigat corespunzător sesizările privind o împuşcătură care s-a dovedit a fi o dublă crimă, oprindu-se în schimb la un bancomat şi la o pizzerie.

Sergentul de poliţie Kevin Bollaro din Franklin Township era ofiţerul de serviciu în seara zilei de 1 august, când poliţia a primit apeluri la 911 care semnalau împuşcături şi ţipete în Pittstown, la aproximativ 60 de mile de Manhattan, în centrul New Jersey, potrivit biroului procurorului Renee Robeson din comitatul Hunterdon.

Dar, în loc să răspundă imediat, procurorii spun că Bollaro a condus aproape două mile în direcţia opusă locaţiei apelantului, către un bancomat, conform datelor GPS şi înregistrărilor video de supraveghere.

Dispecerii au transmis alte apeluri de la vecini îngrijoraţi, în timp ce Bollaro se îndrepta către locaţiile lor fără a activa luminile de urgenţă şi sirenele maşinii de poliţie.

Când a ajuns la locaţia primului apelant, ofiţerul i-a spus dispecerului că nu a auzit nimic şi că va continua să se îndrepte către locaţiile celorlalţi apelanţi. Dar biroul lui Robeson a spus că datele GPS arată că el nu a vizitat niciodată acele locaţii înainte de a-i cere dispecerului să-l elibereze de la faţa locului.

Ei spun că Bollaro s-a îndreptat în schimb spre Duke's Pizzeria din Pittstown, unde a rămas aproape o oră. Martorii l-au văzut mai târziu parcând şi intrând într-un alt restaurant local, unde a rămas aproximativ încă o oră, au spus procurorii.

Bollaro a prezentat ulterior un raport în care procurorii susţin că a făcut declaraţii false cu privire la amploarea anchetei sale. Aceştia menţionează că, în perioada în care el susţine că a cercetat zona, ofiţerul se afla deja în drum spre pizzerie.

A doua zi, pe 2 august, cadavrele lui Lauren Semanchik, 33 de ani, şi Tyler Webb, 29 de ani, au fost găsite într-o casă situată la aproximativ 180 de metri de locul de unde a venit primul apel la 911. Procurorii spun că cei doi au fost împuşcaţi mortal de locotenentul Ricardo Santos, de la Poliţia Statului New Jersey, care s-a sinucis ulterior.

Bollaro a fost acuzat de abuz în serviciu pentru că s-a abţinut în mod intenţionat de la îndeplinirea îndatoririlor sale de poliţist, au spus procurorii. El este acuzat şi de falsificarea documentelor oficiale pentru că a introdus în mod intenţionat informaţii false în raportul său de incident.

Ce spune avocatul polițistului

Bollaro urmează să compară în faţa instanţei pe 5 noiembrie.

Avocatul său, Charles Sciarra, nu a răspuns imediat la un e-mail în care i se solicita un comentariu sâmbătă, dar, într-o declaraţie pentru New York Post, a calificat acuzaţiile drept „nefericite”. El a susţinut că „nimic din ceea ce a făcut sau nu a făcut Kevin Bollaro în acea zi nu a influenţat sau ar fi putut opri” crimele.

Familiile celor două victime ale împuşcăturilor au declarat că sunt „şocate de comportamentul scandalos al sergentului Bollaro” şi consideră că acesta este „vârful icebergului multor eşecuri ale poliţiei locale şi statale” în cazul crimelor, relatează WABC-TV.

