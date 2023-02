Al șaselea ofițer de poliție din SUA, concediat după agresiunea brutală asupra unui bărbat afro-american care a murit

Un al şaselea ofiţer de poliţie implicat în evenimentele care au condus la arestarea lui Tyre Nichols a fost concediat, a anunţat departamentul de poliţie din Memphis, citat de BBC.

O investigaţie internă a poliţiei a constatat că ofiţerul Preston Hemphill „a încălcat politicile multiple ale departamentului”, inclusiv regulile de folosire a armelor paralizante.

Nichols, în vârstă de 29 de ani, a murit la spital la trei zile după ce a fost oprit şi bătut de poliţie.

Alţi cinci ofiţeri de poliţie au fost deja concediaţi şi acuzaţi de uciderea sa. Cei cinci agenţi de poliţie acuzaţi în acest caz sunt de culoare. Avocaţii familiei lui Nichols au prezentat bătaia ca fiind cel mai recent caz în care un afro-american este brutalizat ca urmare a practicilor poliţieneşti discriminatorii, ce funcţionează chiar şi atunci când ofiţerii implicaţi nu sunt albi.

Hemphill, care lucra la poliţia din Memphis din 2018, a fost suspendat din funcţie în timp ce era investigat pentru rolul său în arestarea lui Nichols. Dar aceste informaţii nu au fost făcute publice până luni. Potrivit unui comunicat al poliţiei de vineri, pe lângă încălcarea regulilor referitoare la desfăşurarea unei arme paralizante, Hemphill a încălcat regulile de „conduită personală”.

Un avocat care îl reprezintă pe Hemphill, Lee Gerald, a declarat pentru Reuters: „Deşi nu este de acord cu această concediere, Preston Hemphill va continua să coopereze cu toate autorităţile în ancheta cu privire la moartea lui Tyre Nichols”.

Cei cinci agenţi concediaţi la 20 ianuarie - Justin Smith, Desmond Mills Jr., Emmitt Martin III, Demetrius Haley şi Tadarrius Bean - au fost puşi sub acuzare pentru crimă de gradul doi, agresiune, răpire, comportament oficial necorespunzător şi oprimare, în cazul bătăii care s-a soldat cu moartea lui Tyre Nichols.

Hemphill, care este alb, a purtat camera de corp care a surprins prima dintre cele patru înregistrări video publicate de autorităţi cu oprirea în trafic şi confruntarea violentă ce a urmat, potrivit avocatului poliţistului, Lee Gerald. În înregistrarea video, Hemphill este cel care pare să tragă cu un pistol cu electroşocuri asupra lui Nichols, după ce acesta este scos din maşină, forţat să stea la pământ şi stropit cu spray iritant înainte ca suspectul să reuşească să fugă.

Poliţia l-a ajuns din urmă pe Nichols în scurt timp, iar alte clipuri video arată cum agenţii îl lovesc în mod repetat cu pumnii, picioarele şi bastoanele înainte ca suspectul să fie în cele din urmă încătuşat şi sprijinit de partea laterală a unei maşini de poliţie. El a murit trei zile mai târziu, în timp ce era spitalizat din cauza rănilor suferite.

BREAKING: A sixth Memphis police officer has been fired following the violent death of Tyre Nichols. Five other officers were fired and have been criminally charged. pic.twitter.com/f8qxFcyTbY

Pe lângă cei şapte ofiţeri de poliţie şi cei trei membri ai departamentului de pompieri implicaţi în incidentul cu Nichols, doi adjuncţi ai şerifului din comitatul Shelby au fost, de asemenea, suspendaţi în aşteptarea unei anchete interne.

Breaking News: Two emergency medical technicians who first arrived to treat Tyre Nichols after he was beaten by Memphis police officers had their licenses suspended after a board found that they provided no care for 19 minutes. https://t.co/vbNAxW6kAz