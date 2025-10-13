Polițist din Bruxelles acuzat de spionaj. Agentul avea acces la diplomați acreditați

Polițist Foto: Pexels

Un polițist din Bruxelles care avea acces la diplomați a fost acuzat de spionaj.

Agentul a fost arestat joia trecută, 9 octombrie, și lucra pentru unitatea de poliție locală a orașului Bruxelles, potrivit presei locale belgiene și Politico Europe, transmite tvpworld.com.

Unitatea respectivă monitorizează zonele din jurul instituțiilor Uniunii Europene (UE) din Bruxelles.

Potrivit Politico Europe, ofițerul a fost cooptat pentru accesul său la lumea diplomatică internațională din Bruxelles.

De asemenea, un purtător de cuvânt al poliției a confirmat că este în curs o anchetă internă, însă nu a oferit informații suplimentare.

O sursă a spus anterior pentru Politico Europe că acuzațiile ar avea legătură cu China. Tot aceasta a precizat că sunt în curs anchete pentru a stabili dacă polițistul a transmit informații și Kremlinului.

Pe la începutul acestui an s-a constatat că între 2021 și 2024, hackeri chinezi au încălcat sistemele de securitate ale statului belgian.

