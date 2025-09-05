Un polițist din Cluj a plătit o femeie să facă sex cu el apoi a tâlhărit-o și a luat banii înapoi. După anchetă, s-a ales cu două dosare penale

Autor: Andrada Dumitrescu
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 14:50
405 citiri
Un polițist din Cluj a plătit o femeie să facă sex cu el apoi a tâlhărit-o și a luat banii înapoi. După anchetă, s-a ales cu două dosare penale
Mașină de Poliție Foto: Pixabay

Polițistul din Cluj reclamat că a tâlhărit o tânără, luându-i banii cu care o plătise pentru a face sex cu ea, este cercetat și pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, după ce la locuința sa a fost găsit un cartuș de armă letală, în timpul unei percheziții făcute de colegii săi.

Polițiștii din cadrul Biroului Control Intern din Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj, împreună cu cei din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, au făcut o percheziție domiciliară, la locuința din Florești a polițistului reclamat că a tâlhărit o femeie pe care o plătise pentru a face sex cu ea.

„În urma acesteia a fost descoperit un cartuș pentru armă letală, de 9mm, motiv pentru care cercetările au fost extinse, din oficiu, pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor”, informează, vineri, IPJ Cluj.

În cursul zilei de joi, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca care instrumentează dosarul în care polițistul este acuzat de tâlhărie a dispus plasarea inculpatului sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, cu monitorizare electronică.

Ancheta în cazul polițistului clujean a început după ce, miercuri, o tânără de 21 de ani a sunat la 112 și a reclamat că, în timp ce se afla într-o locuință din localitatea Florești, a fost agresată fizic de către un bărbat care a plătit-o pentru a face sex cu ea.

”La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Florești, iar din primele cercetări a reieșit că aceasta ar fi întreținut relații sexuale consimțite cu un bărbat de 43 de ani, contra unei sume de bani, ulterior acesta agresând-o fizic și sustrăgându-i suma de bani.(...) Bărbatul în cauză este angajat al Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, iar în prezent, acesta își desfășura activitățile de serviciu în cadrul unui compartiment care nu intră în sfera activităților judiciare, deoarece în cursul anului 2021 a fost cercetat în cadrul unui dosar penal”, au informat, joi seară, oficialii Poliției județene Cluj.

Surse judiciare au precizat, pentru News.ro, că anterior polițistul fusese cercetat într-un dosar care vizează infracțiuni de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

#politist, #Cluj Napoca, #talharie , #politie
