Un poliţist au fost găsit duminică, 1 decembrie împuşcat în zona capului, în sediul Poliţiei Oraşului Abrud, județul Alba.

El a primit îngrijiri medicale, însă în final s-a constatat decesul.

Potrivit jurnaliştilor de la Ziarul Unirea, problemele fiului poliţistului, în vârstă de 21 de ani, l-ar fi împins pe acesta la sinucidere.

”Surse neoficiale susţin că bărbatul trecea printr-un episod grav de depresie, ca urmare a problemelor penale pe care le are fiul acestuia, student la Cluj-Napoca. La un moment dat i-a şi fost ridicat dreptul de a purta armă. Fiul poliţistului are 21 de ani, este judecat pentru trafic de droguri de risc, fiind cunoscut ca şi consumator de droguri şi împătimit al jocurilor de noroc. Tânărul a fost condamnat de Tribunalul Cluj, printr-o hotărâre pronunţată pe 10 octombrie 2024, la 4 ani şi 10 luni de închisoare, pedeapsă în regim de detenţie. Pe lângă faptele de trafic şi deţinere de droguri de mare risc, acesta mai este acuzat şi de conducere a unui autovehicul sub influenţa substanţelor psihoactive”, scrie ziarulunirea.ro.

Conform sursei citate, fiul poliţistului a fost deferit justiţiei sub acuzaţiile că vindea canabis, iar pentru consum propriu utiliza şi ecstasy. Activităţile infracţionale s-au desfăşurat în perioada 2021 – 2023, iar vânzările aveau loc fie în camera de cămin unde locuia tânărul, fie în zona Facultăţii de Inginerie Industrială, Robotică şi Managementul Producţiei unde era student.

