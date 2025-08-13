Polițist lovit și amenințat cu moartea, pe stradă. Agresorul este un recidivist, care se afla plasat sub control judiciar pentru alte fapte

Agresorul a fost prins și arestat FOTO captură YouTube

Un incident grav în plină zi, marți, 12 august, la Berbești, județul Vâlcea. Un polițist a fost lovit și amenințat cu moartea de un bărbat recalcitrant, cunoscut cu antecedente penale, care fusese plasat sub control judiciar doar cu o zi înainte.

Agresorul a fost reținut și arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce provocase teamă și indignare în rândul trecătorilor.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, „un agent de poliție al orașului Berbești, aflat în timpul serviciului, a fost victima unei infracțiuni de ultraj” după ce a intervenit în cazul unui bărbat de 40 de ani din comuna Alunu, care locuiește fără forme legale în Berbești și asculta muzică la volum ridicat, pe stradă, arată seintamplainvalcea.ro.

În timpul intervenției pentru menținerea ordinii publice, „unul dintre polițiști a fost lovit în zona membrelor superioare, suferind leziuni, și a fost amenințat cu moartea” de agresor. Bărbatul, cunoscut cu antecedente penale, „s-a manifestat cu o agresivitate deosebită”, motiv pentru care a fost reținut și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Agresorul a fost imobilizat, încătușat și dus la secția de poliție, fiind ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile.

Surprinzător este că bărbatul se afla deja sub control judiciar, măsură dispusă cu doar o zi înainte, după ce fusese reținut pentru o altă faptă de lovire comisă pe 7 august. „Activitatea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale al IPJ Vâlcea”, au precizat polițiștii.

