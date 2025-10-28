Meseria care era la mare căutare, dar care nu mai atrage tinerii. „O meserie nobilă și esențială, dar nu mai oferă stabilitate și respect”

Dacă în trecut ani, tinerii erau atraşi să lucreze în Poliţie, în prezent lucrurile s-au schimbat. De exemplu, în urmă cu zece ani, concurenţa la Academia de Poliţie sau la şcolile de Poliţie era de până la 10 candidaţi pe un loc.

În 2025, în luna iulie, după finalizarea înscrierii şi repartizarea cadidaţilor pe grupe pentru proba de evaluare a performanţei fizice, concurenţa a fost de 3 candidaţi pe un loc. La şcolile de Poliţie a scăzut şi mai mult.

Sindicatele atrag atenţia că tot mai puţini tineri sunt atraşi de aceasă meserie. Într-un interviu pentru Ziare.com, presedintele Sidepol DGPMB, Andrei Bache, a explicat motivele pentru care a scăzut interesu.

“Din păcate, tot mai puțini tineri sunt atraşi de meseria de poliţist. În ultimii ani, am observat o scădere semnificativă a interesului tinerilor pentru cariera de polițist. Vorbim despre o meserie care, deși rămâne nobilă și esențială pentru societate, o meserie de vocație, nu mai oferă stabilitate, predictibilitate și respectul de care ar trebui să se bucure.

Tinerii văd un sistem birocratic, cu o ierarhie greoaie, o salarizare modestă și o lipsă acută de perspective de dezvoltare profesională. În trecut exista concurență serioasă la școlile de poliție, minim 20 de candidați pe loc, acum avem situații în care unele locuri rămân neocupate, având si 0.5 candidați pe loc”, a declarat Bache.

Liderul de sindicat spune că şi actualii angajaţi din sistem se confruntă cu probleme. La unele secţii de poliţie se lucrează în tensiune, iar dialogul nu există între superiori şi subalterni.

“Cea mai gravă problemă este managementul defectuos, bazat pe frică, nu pe încredere. În multe structuri, climatul de muncă este tensionat, comunicarea aproape inexistentă, iar inițiativa polițiștilor este descurajată.

Exemplul recent de la Secția 18 Poliție este grăitor. Acolo, colegii noștri ne-au relatat un climat toxic, abuzuri de autoritate și lipsa totală a dialogului. În loc să se construiască echipe unite, performante, avem șefi care impun teroare și teamă.

Pe lângă aceasta, polițiștii se confruntă zilnic cu lipsa resurselor, ore suplimentare neplătite, echipamente insuficiente și un volum de muncă uriaș, fără recunoașterea meritelor. Situatia managementului de la Sectia 18 Poliție, nu este una singulara, întâlnind un astfel de tipar in mai multe unități de politie din țară. In majoritatea cazurilor întâlnim șefi împuterniciți pe funcții, obedienti unor comenzi ierarhice si care țin cu dinții de scaune, fara a avea însă expertiza necesara in domeniu”, a adăugat liderul de sindicat.

Unii poliţişti aleg să plece din sistem, atrage atenţia sindicatul.

“Şi este un fenomen real. Tot mai mulți polițiști tineri, după doar câțiva ani de activitate, aleg să plece. Nu pentru că nu iubesc această meserie, ci pentru că sistemul îi alungă. Lipsa respectului, haosul administrativ, stresul constant și abuzurile ierarhice duc la epuizare și dezamăgire.

Avem colegi valoroși care părăsesc sistemul pentru mediul privat, unde găsesc condiții mai predictibile și respect pentru munca lor.

Totul pleacă de la schimbarea de mentalitate în conducerea instituției.

Avem nevoie de lideri adevărați, nu de șefi autoritari. De comunicare reală, nu de frică. De evaluări corecte, bazate pe performanță, nu pe obediență.

Este nevoie de un nou model de management polițienesc, construit pe respect, transparență și profesionalism. Pe termen scurt, trebuie asigurate condiții decente de muncă, o salarizare corectă, predictibilitate in pensionare, comunicare pro activa, programe de sprijin psihologic și o reformă reală a resursei umane prin adoptarea unui nou statut al polițistului si a unui ghid al carierei.

Poliția Română nu poate fi reformată doar prin ordine și circulare, ci prin încredere, echipă și empatie.

Tinerii vor veni către acest sistem abia când vor vedea că aici există respect, echitate și perspectivă. Poliția Română nu trebuie să fie o instituție a fricii, ci a încrederii. Respectul nu se impune prin teroare, ci se câștigă prin exemplu personal”, a mai spus presedinte Sidepol DGPMB, Andrei Bache.

