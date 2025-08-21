Un polițist de penitenciar ajunge în spatele gratiilor, după ce ar fi dezvăluit unui deținut identitatea unui colaborator într-o anchetă care îl viza

Joi, 21 August 2025, ora 14:50
Un polițist de penitenciare din Constanța, în vârstă de 22 de ani, a fost reținut pentru că ar fi oferit informații dintr-o anchetă penală unor persoane cercetate de DIICOT pentru operațiuni cu substanțe psihoactive, inclusiv unei persoane aflate în detenție.

Acesta este suspectat și că a divulgat identitatea unui colaborator al anchetei, acțiuni care ar fi urmărit împiedicarea sau îngreunarea urmăririi penale.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța au anunțat, joi, că polițiștii BCCCO și procurorii DIICOT Constanța cercetează un bărbat de 22 de ani, polițist de penitenciare, pentru favorizarea făptuitorului și folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.

”Potrivit materialului probator, în luna decembrie 2024, bărbatul ar fi oferit sprijin unor persoane cercetate – dintre care una încarcerată – trimise în judecată de D.I.I.C.O.T. pentru constituirea unui grup infracțional organizat și efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și le-ar fi informat cu privire la existența unei anchete penale care îi viza, desfășurată într-un alt dosar instrumentat de D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Constanța”, au anunțat, joi, reprezentanții IPJ Constanța.

Ei au menționat că bărbatul respectiv ”ar fi divulgat direct și indirect celor două persoane identitatea unui colaborator autorizat în cauză pentru strângerea de date și informații în legătură cu activitatea infracțională investigată”.

Potrivit polițiștilor, aceste acțiuni au avut ca scop împiedicarea sau îngreunarea urmăririi penale a celor două persoane cercetate într-un dosar instrumentat de DIICOT Constanța.

Polițistul de penitenciare a fost reținut, urmând să fie prezentat Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

