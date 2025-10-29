Un polițist din Timișoara a salvat eroic un bărbat care intenționa să se spânzure. S-a rănit și a ajuns la spital, unde va fi operat

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 13:48
Un polițist din Timișoara a salvat eroic un bărbat care intenționa să se spânzure. S-a rănit și a ajuns la spital, unde va fi operat
Polițistul a reușit să-l salveze pe sinucigaș, dar a ajuns la spital FOTO /Unsplash

Un polițist din Timișoara a intervenit eroic pentru a salva un bărbat care încerca să se sinucidă după conflict în familie. În timpul acțiunii, agentul a fost rănit după ce un dulap s-a prăbușit peste el și bărbatul care încerca să se sinucidă.

”La data de 29 octombrie, în jurul orei 04:00, poliţiştii Secţiei 3 Urbane Timişoara au intervenit la un apel 112 care semnala un conflict între concubini, pe strada Ioachim Miloia din municipiu. În timp ce poliţiştii discutau cu femeia, aflată în faţa locuinţei împreună cu copilul minor, aceştia l-au observat în interiorul apartamentului pe bărbatul în cauză, care intenţiona să se spânzure de un corp de mobilier”, a transmis IPJ Timiş.

Potrivit sursei citate, fără a ezita, agentul de poliţie a spart geamul ferestrei, a pătruns în locuinţă şi a intervenit pentru a-l împiedica pe bărbat să îşi ducă la îndeplinire gestul.

”În timpul intervenţiei, dulapul de care intenţiona bărbatul de 47 de ani să se spânzure s-a prăbuşit peste cei doi, iar poliţistul a suferit o plagă tăiată la nivelul antebraţului, precum şi mai multe escoriaţii la nivelul picioarelor. După ce l-a eliberat pe bărbat, agentul de poliţie i-a aplicat manevre de resuscitare, reuşind să îl stabilizeze până la sosirea echipajelor medicale”, a mai precizat IPJ Timiş.

La faţa locului au fost direcţionate două ambulanţe, fiind acordate îngrijiri medicale celor implicaţi.

Poliţistul a fost transportat la spital, fiind conştient şi stabil, acesta urmând să fie supus unei intervenţii chirurgicale la nivelul antebraţului.

