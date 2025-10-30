O polițistă a fost agresată în timpul unei intervenții dar șefii ei au încercat să ascundă incidentul. Conducerea Poliției Române face o anchetă internă VIDEO

Autor: Mihai Diac
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 23:28
2428 citiri
O polițistă a fost agresată în timpul unei intervenții dar șefii ei au încercat să ascundă incidentul. Conducerea Poliției Române face o anchetă internă VIDEO
Polițist - FOTO: Pixabay

O poliţistă din Slatina a fost agresată în timpul unei intervenţii care a avut loc în luna aprilie 2025, dar sindicaliştii Europol acuză conducerea instituţiei că nu a înregistrat ultrajul şi nu a luat măsuri.

Poliţista a depus singură plângere la Parchet, iar agresorul a fost arestat preventiv.

”De curând am aflat despre modalitatea în care şefii din cadrul IPJ Olt au încercat să muşamalizeze o infracţiune de ultraj comisă asupra unuia dintre colegii noştri care îşi desfăşoară activitatea la nivelul Poliţiei Municipiului Slatina. Practic, în timp ce poliţistii se aflau în serviciul de patrulare, au observat un individ care a încercat să lovească un bărbat cu o sticlă în zona capului. Doar intervenţia promptă a colegei noastre poliţiste, care a barat lovitura, a împiedicat o posibilă tragedie”, au transmis, marţi, reprezentanţii Sindicatului Europol.

Aceştia povestesc că poliţista fost agresată fizic, fiind trasă de păr de către individul violent, care a fost ulterior imobilizat cu sprijinul unei alte patrule.

”Deşi fapta reprezenta o infracţiune de ultraj, conducerea Poliţiei Municipiului Slatina nu a înregistrat evenimentul şi nu a raportat agresiunea, preferând să minimalizeze incidentul. În lipsa oricărei reacţii instituţionale, colega noastră a fost nevoită să formuleze personal plângere la Parchet, în urma căreia agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile”, au transmis sindicaliştii.

Aceştia anunţă că au sesizat conducerea Poliţiei Române cu privire la modul în care conducerea IPJ Olt a ales să trateze un eveniment atât de grav.

”În prezent, conform răspunsului primit din partea IGPR, şeful şi adjunctul Poliţiei Municipiului Slatina sunt cercetaţi disciplinar pentru nerespectarea procedurilor legale şi pentru lipsa de reacţie faţă de o infracţiune comisă împotriva unui poliţist aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu”, au mai transmis sindicaliştii.

IPJ Olt a transmis precizări, explicând că incidentul a avut loc în noaptea de 19 spre 20 aprilie 2025, în jurul orei 00:40.

”Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt a fost sesizat prin apelul 112 cu privire la un scandal izbucnit între mai multe persoane, în zona unei biserici din municipiul Slatina.La faţa locului s-a deplasat de urgenţă un echipaj din cadrul Poliţiei municipiului Slatina, care a identificat o persoană ce manifesta un comportament violent. În momentul în care poliţiştii au intervenit pentru imobilizarea acesteia, persoana a opus rezistenţă şi a agresat fizic o poliţistă aflată în exercitarea atribuţiilor de serviciu. După imobilizare, persoana a fost condusă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, unde a fost internată la Secţia Psihiatrie”, a transmis IPJ Olt.

Ulterior evenimentului, poliţista a formulat plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina, iar în urma verificărilor efectuate, agresorul a fost reţinut pentru 24 de ore, ulterior fiind arestat preventiv pentru 30 de zile.

Meseria care era la mare căutare, dar care nu mai atrage tinerii. „O meserie nobilă și esențială, dar nu mai oferă stabilitate și respect”
Meseria care era la mare căutare, dar care nu mai atrage tinerii. „O meserie nobilă și esențială, dar nu mai oferă stabilitate și respect”
Dacă în trecut ani, tinerii erau atraşi să lucreze în Poliţie, în prezent lucrurile s-au schimbat. De exemplu, în urmă cu zece ani, concurenţa la Academia de Poliţie sau la şcolile de...
Panică la Slatina. O conductă de gaze a fost fisurată în urma unor lucrări publice FOTO
Panică la Slatina. O conductă de gaze a fost fisurată în urma unor lucrări publice FOTO
O conductă de gaze a fost fisurată luni, 27 octombrie, pe o stradă din municipiul Slatina, în timpul lucrărilor de modernizare a rețelei de apă, echipaje de pompieri intervenind în zonă...
#politista agresata, #Slatina, #ipj olt, #politisti, #IGPR, #sindicatul europol , #politie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Nici macar nu e hot, e un prost". Ion Tiriac i-a spus in fata: "Ar trebui sa fii dat afara"
ObservatorNews.ro
Deputat UDMR, discurs halucinant in Parlament. A cerut autonomia Tinutului Secuiesc: Nu noi trebuie sa plecam
DigiSport.ro
PATRU barbati s-au napustit asupra lui Andrei, in plina strada! Imaginile au fost facute publice. Surprinzator: ce a facut victima
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Numerele câștigătoare la extragerea Loto de joi, 30 octombrie. Premii uriașe puse în joc
  2. Charles al III-lea, ca și Carol al II-lea: Îl deposedează de titluri pe fratele său și îl și evacuează din reședința regală. Cazul similar petrecut în România
  3. Armata rusă, coșmarul soldaților care refuză să lupte în Ucraina. Sunt torturați, executați sau trimiși la moarte sigură de comandanți
  4. Titi Aur îl arată cu degetul: „El e omul care se opune măsurilor de siguranță rutieră, în România!”. Celebrul pilot, „rejectat” de Guvern
  5. Un inspector antifraudă a fost reținut de DNA pentru luare de mită. Alţi trei angajaţi ai Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală sunt plasaţi sub control judiciar
  6. Adolescent de 17 ani, blocat pe Vârful Omu după ce a căzut și s-a rănit la coloană. Peste 20 de salvatori montani, trimiși în misiune de recuperare
  7. Un elicopter s-a prăbuşit la scurt timp de la decolare. Un mort şi trei supravieţuitori. "Oricine pilota elicopterul a salvat, cel mai probabil, numeroase vieți" VIDEO FOTO
  8. Domnitorul moldovean „care și-a recunoscut” corupția revine acasă: „Ce era să fac, când eram în înrudire și în amiciție cu toți boierii?”. Un politolog se amuză copios
  9. Drone kamikaze de jucărie, în fruntea listei de Crăciun a copiilor ruși. Clienții întreabă când vor fi disponibile replici ale orașelor ucrainene pentru a exersa atacurile
  10. Soluțiile la care au apelat românii care au vrut să-și rotunjească veniturile în an de criză. „Mulți lucrează pe cont propriu și câștigă între 6.000 și 10.000 de lei lunar”

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...