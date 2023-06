Polițistă împușcată mortal de un coleg: ”A fost haos. Am văzut o femeie cu mâinile pe față”

O polițistă a fost împușcată mortal în fața casei sale din Roma, Italia, joi, 1 iunie. Autorul faptei este chiar un coleg de al ei, care ulterior s-a sinucis, fiind găsit mort în propria mașină.

Pierpaola Romano, în vârstă de 57 de ani, a fost împușcată de trei ori la cap de la o distanță mică.

„Ajunși la fața locului, polițiștii au descoperit trupul neînsuflețit al femeii, încă în genunchi,” a declarat un reprezentant al poliției pentru La Repubblica.

Autorul crimei este Assimiliano Carpineti, un coleg de-al victimei. După comiterea faptei, bărbatul a plecat cu mașina, un Chevrolet de culoare albă, iar mai târziu a fost găsit mort în vehicul, pe via Nino Tamassia, în apropiere de locul crimei. Se presupune că a folosit arma de serviciu atât pentru a comite crima, cât și pentru a se sinucide.

„Când am auzit împușcăturile, m-am uitat pe fereastră. A fost haos. Am văzut o femeie cu mâinile pe față. Un cetățean striga că o femeie a fost ucisă. Apoi, am văzut ușa unei mașini albe închizându-se și mașina plecând”, a declarat un martor.

Oamenii legii continuă cercetările, ancheta fiind în desfășurare.