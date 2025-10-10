Business Focus: Cârpelile din termoficarea centralizată: Ce orașe din țară și din afară dau clasă Capitalei

Polițiști anchetați pentru abuz în serviciu și divulgarea de informații cu caracter secret. Primele informații din anchetă

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 15:19
81 citiri
Polițiști FOTO Facebook /Poliția Română

Patru polițiști rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoșani sunt anchetați într-un dosar de abuz în serviciu şi divulgarea de informaţii cu caracter secret, a anunțat Direcţia Generală Anticorupţie (DGA) vineri, 10 octombrie. Domiciliului unuia dintre polițiștii cercetați a fost percheziționat de anchetatori.

Potrivit sursei citate, în cazul unui agent de poliţie de la Poliţia Oraşului Ştefăneşti, anchetatorii au efectuat şi o percheziţie domiciliară.

„În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de abuz în serviciu, folosirea, în orice mod, direct sau indirect de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, omisiunea sesizării, favorizarea făptuitorului, fals intelectual, efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite”, precizează comunicatul DGA.

Conform sursei citate, în perioada aprilie-septembrie 2025, în calitate de poliţişti rutieri, cele patru persoane „nu au procedat la constatarea unor infracţiuni şi contravenţii, săvârşite de anumiţi conducători auto depistaţi că au încălcat normele privind regimul rutier”.

În acelaşi timp, există presupunerea rezonabilă că unul dintre poliţişti desfăşura activităţi specifice unui administrator, respectiv se ocupa de administrarea unei societăţi comerciale, în ceea ce priveşte întocmirea şi semnarea documentelor, negocierea contractelor, întreţinerea bunurilor din patrimoniul întreprinderii, aprovizionarea, precum şi transportul mărfurilor din obiectul de activitate al întreprinderii, utilizând personal autocamioanele din patrimoniul acesteia, în scopul obţinerii de profit.

Cercetările se derulează sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani. De altfel, procurorul de caz a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi a instituit măsura controlului judiciar cu privire la agentul de poliţie de la Poliţia Ştefăneşti. Ceilalţi trei agenţi au primit mandate de aducere la audieri, însă în cazul lor nu a fost adoptată nicio măsură preventivă.

#politisti anchetati, #abuz serviciu, #politisti rutiera mita, #IPJ Botosani , #politie
