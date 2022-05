Dosarul polițiștilor-șpăgari de la Secția 17: Ce se întâmplă dacă un judecător dă copy/paste din rechizitoriu

Un dosar în care sunt vizați patru polițiști șpăgari de la Secția 17 se rejudecă la Tribunalul București, după ce instanța de control judiciar a constatat că judecătorul fondului și-a inserat pe ici pe colo niște considerente în motivarea condamnării, iar în rest a luat cu copy/paste pagini întregi din rechizitoriu.

Aparent, dosarul e simplu: polițiștii recunosc că au luat mită, anchetatorii sub acoperire au documentat parte din șpăgi, dar și martorii – simpli șoferi – vin și spun că, într-adevăr, le-au dat bani agenților ca să-i „ierte” de sancțiuni.

Cu toate astea, din 2017 se judecă foștii polițiști Aurel Cojocariu, Marius Necula, Constantin Rădulescu și Adrian Stobocică. La sfârșitul cercetării judecătorești de la Tribunalul București, cei patru au fost condamnați pentru luare de mită:

Aurel Cojocariu – 6 ani de închisoare

Marius Necula – 6 ani de închisoare

Constantin Rădulescu – 3 ani cu suspendare

Adrian Stobocică – 3 ani cu suspendare

Polițiștii au luat mită în martie 2017 sume cuprinse între 150 de lei și 250 de lei de la conducătorii auto pentru a le ierta „abaterile” comise în trafic. Problema e că au luat de atâtea ori încât „pe fir” au intrat anchetatorii, iar a doua greșeală a polițiștilor a fost că de la investigatorii sub acoperire au luat mai mult, între 600 și 900 de lei.

Ads

Polițiștii șpăgari au recunoscut faptele

În apel, primii doi polițiști au declarat că pedepsele închisorii aplicate sunt în cuantum mult prea ridicat, în raport cu circumstanţele lor personale, vechimea în MAI (de 15, respectiv 12 ani). Ei au spus că recunosc comiterea faptelor penale, însă au cedat la rugăminţile conducătorilor auto.

Al treilea polițist a spus că fapta penală a fost comisă într-o singură zi, în care a primit suma de 275 de lei, avea probleme de ordin psihic şi alte afecţiuni medicale, are un minor în întreţinere, nu are antecedente penale şi a avut o atitudine procesuală sinceră, a pierdut pensia, iar o pedeapsă cu închisoarea în cuantum redus îi va permite să se reabiliteze mai curând, pentru a-şi putea completa vechimea în muncă.

Ultimul a susţinut că pedeapsa de 3 ani închisoare este mult prea aspră, raportat la numărul de 3 acte materiale, precum şi la atitudinea sa procesuală de recunoaştere.

Cum motivează Curtea de Apel trimiterea dosarului spre rejudecare

Ads

Pe data de 28 iulie 2021, Curtea de Apel București a desființat în totalitate decizia instanței ierarhic inferioare și a trimis dosarul spre rejudecare la Tribunalul București, deoarece magistrații au observat că motivarea instanței era luată cu copy/paste din rechizitoriu.

Ziare.com a consultat motivarea CAB de pe portalul ReJust.ro, din care reproducem extrasul în care magistrații spun că judecătorul nu s-a prea obosit să își motiveze decizia.

„Instanţa de control judiciar, urmărind conţinutul rechizitoriului, constată că instanţa de fond a copiat, întocmai, cu tot cu discuţiile din mediul ambiental, aşa cum au fost redate în actul de sesizare

De la pagina 5 la pagina 12, ocolind concluzia procurorului, de la pagina 12, privind modul în care inculpaţii (…) au împărţit mita primită pe data de 8.III.2017, după care a copiat finalul paginii 12 şi începutul paginii 13, inclusiv referirea procurorului la declaraţiile inculpatului (…) apoi a făcut referire la declaraţia acestuia de la fond. (…)

A continuat cu pagina 14 şi a copiat până la pagina 20, după care a făcut referire la declaraţia de la fond a inculpatului (…) şi a adăugat că, în ceea ce priveşte cele trei infracţiuni de luare de mită din data de 22.III.2017, comise de inculpaţii (…) reţine doar modalitatea primirii sumelor de 200 lei, de 200 lei şi de 150 lei, nu şi modalitatea pretinderii, care nu este confirmată de mijloacele de probă administrate, întrucât cei trei conducători auto nu au fost identificaţi pentru a fi audiaţi, constatând, astfel, existenţa unui dubiu.

Continuă cu restul din pagina 20 şi copiază până la pagina 21 (…)

Reia pagina 36, paragraful 3, omite parte din pagina 37, după care copiază pagina 38, în care procurorul enumeră mijloacele de probă. (…)

A continuat cu copierea şi redarea încadrării în drept a faptelor penale, aşa cum a fost expusă prin rechizitoriu. (…)

Ads

Prin urmare, construcţia fondului creează doar o aparenţă de motivare, prin metoda folosită, de a insera anumite fraze şablon în structura rechizitoriului, pe care l-a preluat, ca atare. Constată că prima instanţă nu a făcut altceva decât să adapteze rechizitoriul la faza procesuală a fondului, prin realizarea unor minime intervenţii. Aşadar, constată că unicele elemente de originalitate constau în menţiunea privind declaraţiile de la fond. (…) Constată, astfel, că instanţa de fond nu a respectat dispoziţiile procedural penale privind structura şi exigenţele unei hotărâri judecătoreşti. (…) Simpla referire la una dintre apărările inculpaţilor nu poate să atribuie hotărârii judecătoreşti garanţia realizării unei judecăţi efective. Omisiunea gravă a fondului de a verifica şi interpreta probatoriul, atribute de esenţa instituţiei judecătorului, constituie dovada că inculpaţii au fost lipsiţi de primul grad de jurisdicţie.(…) Astfel, Curtea, din oficiu, constată că instanţa de fond a încălcat dreptul la un proces echitabil al inculpaţilor, prevăzut de art.6, punctul 1 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, astfel că va dispune trimiterea cauzei, spre rejudecare, la fond, care va fi obligată să efectueze o examinare efectivă a probatoriului, prezentându-şi argumentele proprii, în susţinerea propriei soluţii”, se arată îm motivarea Curții de Apel București.

Ads

Un șofer a povestit cum le-a dat polițiștilor șpaga „în mână”

La termenul din data de 11 mai a fost audiat martorul Cristian Bobu, un șofer care conducea grăbit pe data de 8 martie 2017, deoarece tocmai își luase soția și bebelușul de la maternitate. În acest context a fost oprit de polițiști, care i-au comunicat că nu a oprit la culoarea roșie a semaforului, motiv pentru care i se va reține permisul. Omul a recunoscut că, pentru a nu ajunge pieton, i-a dat unuia dintre agenți suma de 200 de lei. Martorul a declarat că i-a dat polițistului „banii în mână” și nu a întâmpinat vreo opoziție din partea acestuia. A fost lăsat să plece, spunându-i-se să aibă grijă pe viitor.

„Așa am dedus eu să fac, niciunul nu a ridicat tonul. Mi-au spus că am trecut pe roșu, iar eu veneam de la maternitate cu soția și copilul. Erau doi polițiști, unul mai în vârstă, altul mai tânăr. Nu aș vrea să greșesc indicându-i în sală. M-am gândit să le dau 200 de lei, că atâta aveam în portofel. Când am dat banii eram toți trei, cei doi ieșiseră din mașină la fel ca și mine. Nu mi-au spus nimic, niciunul, ci doar să fiu mai atent că se poate întâmpla ceva rău. Nu îmi mai aduc aminte dacă actele mi le-au dat înainte sau după predarea banilor. Nu îmi dau seama dacă au făcut sau nu vreun gest de opoziție: i-am pus unuia banii în mână și i-a luat”, a declarat martorul.

Procesul va continua pe data de 8 iunie, când vor fi chemați alți martori pentru a fi audiați.

Ads