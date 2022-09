Cinci polițiști de frontieră au fost trimiși în judecată după ce au fost prinși luând mită. Contra unor sume de bani, aceștia închideau ochii la ilegalitățile unor transportatori.

Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, în perioada martie – mai 2021, inculpaţii au primit de la conducători auto ai camionelor de transport marfă, aparținând unei persoane juridice române, sume de bani cuprinse între 50 de lei şi 100 de euro, pentru:

- a facilita acestora reducerea timpilor de aşteptare, in coloana ce se formeaza pe drumul european E60, fapta fiind săvârșită în legătură cu atribuțiile de serviciu ale funcționarului,

- pentru a nu-şi îndeplini atribuţiile de serviciu referitoare la carantinarea persoanei în cauză.

- neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu referitoare la controlul documentelor transportatorilor de marfă.

Dosarul a fost trimis spre competentă soluţionare Tribunalului Bihor cu propunere de a menţine măsura sechestrului asigurătoriu, măsură dispusă cu privier la inculpatul P.G. având în vedere că s-a constatat o disproportie vadita intre veniturile licite ale inculpatului si averea sa.

Cei 5 inculpaţi s-au aflat sub măsura reţinerii şi a arestului preventiv în perioada 07.12.2021 – 17.12.2021, sub măsura arestului la domiciliu în perioada 17.12.2021 – 31.12.2021, iar ulterior sub măsura controlului judiciar din 01.01.2022 pe o perioadă de 120 de zile.

La efectuarea cercetărilor, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a beneficiat de sprijinul Direcţia Generală Anticorupţie.