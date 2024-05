Un individ a rănit prin împușcare doi agenţi de poliţie din Paris după ce a pus mâna pe una dintre armele poliţiştilor în timp ce era reţinut într-o secţie de poliţie, a declarat vineri, 10 mai, şeful poliţiei din Paris, Laurent Nunez, confirmând informaţiile anterioare din presă.

Incidentul a avut loc joi seara şi deocamdată nu este clar cum a putut lua suspectul arma şi de la cine exact. Potrivit TF1, suspectul ar fi pus mâna pe armă în timp ce i se făcea percheziţia corporală.

Poliţia îl arestase iniţial pe bărbat după ce rănise cu cuţitul o femeie în interiorul unei clădiri rezidenţiale din districtul 13. Presa scrie că a fost vorba de un caz de violenţă domestică.

„Avem doi agenţi de poliţie care sunt grav răniţi”, a declarat Nunez reporterilor, adăugând că suspectul a fost, de asemenea, grav rănit.

#BREAKING GUNFIRE AT #Paris POLICE STATION

A suspect has been captured after taking a police officer's gun and firing shots inside the 13th arrondissement police station in Paris, #France

Two officers were wounded; their condition is unknown.

