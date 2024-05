Trei polițiști din Franța au fost uciși în timpul mutării unui deținut. După atac, condamnatul a fugit FOTO/VIDEO

Trei agenţi de penitenciar au decedat marţi dimineaţă, 14 mai, în timpul unui atac asupra furgonetei cu care transportau un deţinut între oraşele Rouen şi Evreux, în nord-vestul Franţei, a anunţat o sursă din poliţia franceză, relatează France Presse.

În urma atacului, deţinutul a fugit.

„Trei agenţi ai penitenciarului au decedat, căzând victime tirurilor de armă” în timpul unui atac comis în jurul orei locale 11:00 (09:00 GMT) asupra unui furgon ce transporta un deţinut”, a precizat sursa citată.

3 prison guards were killed & 3 were seriously wounded after 4 men armed with Kalashnikovs rammed their van while transporting a gang leader from one prison to another

The gang wars in France are spiraling out of control

Potrivit unei alte surse din poliţie, atacul a fost efectuat de un comando format din mai mulţi infractori, care au folosit două vehicule.

UPDATE:

The prisoner who escaped following a deadly attack on a prison van in Eure, France, has been identified as 30-year-old Mohamed A.

He has been convicted of burglary and attempted murder.

He is described by local media as a mid-level drug dealer nicknamed "La Mouche". pic.twitter.com/fqAdwxHmtO