Manifestația împotriva extremei drepte din Germania a degenerat. Polițiștii, loviți cu picioarele în cap de protestatarii violenți VIDEO

Doi poliţişti au fost agresaţi şi grav răniţi sâmbătă, 29 iunie, de manifestanţi care protestau faţă de congresul partidului de extremă dreapta AfD, la Essen, unde delegaţii şi-au reales liderii.

Incidentul a avut loc în apropierea sălii comunitare "Grugahalle", unde aproximativ 550 de delegaţi ai partidului Alternativa pentru Germania (AfD) se reunesc până duminică, a precizat poliţia din regiunea Renania de Nord-Westfalia într-un comunicat. "Agresori necunoscuţi au lovit doi poliţişti cu picioarele în cap" şi au continuat să îi "lovească în timp ce erau la pământ", a adăugat ea. Cei doi bărbaţi au fost "grav răniţi" şi au trebuit să fie spitalizaţi.

Şapte dintre colegii lor au fost uşor răniţi în acelaşi atac. Autorii au fugit de la faţa locului

De asemenea, unsprezece poliţişti au fost atacaţi dimineaţa de manifestanţi în timpul unuia dintre numeroasele blocaje de stradă organizate pentru a perturba sosirea delegaţilor. Mai multe persoane au fost arestate, potrivit autorităţilor.

"Împotriva extremismului de dreapta şi a rasismului, avem nevoie de forţe democratice puternice şi de proteste paşnice", a reacţionat ministrul de interne Nancy Faeser pe X. "Dar nimic nu justifică violenţa”.

O mie de poliţişti au fost mobilizaţi pentru a asigura ordinea în oraş, unde autorităţile au declarat că se tem de "potenţiali turbulenţi violenţi de extremă stânga".

Sâmbătă, majoritatea celor 50.000 de manifestanţi, potrivit organizatorilor - poliţia nu a dat nicio cifră - au defilat totuşi paşnic, purtând bannere şi pancarte pe care scria "Rezistenţă!" sau "Împreună pentru democraţie".

În timpul congresului, Tino Chrupalla, care a fost reales cu o majoritate zdrobitoare, alături de Alice Weidel, pentru încă doi ani în fruntea AfD, a declarat ambiţia partidului de a ajunge într-o zi la putere în Germania.

"Vrem să guvernăm, mai întâi în est, apoi în vest, apoi la nivel federal", a spus el.

AfD, o formaţiune ostilă migranţilor, este de asemenea aşteptată să câştige alegerile regionale în trei landuri din estul Germaniei în septembrie, dar fără a obţine un scor care i-ar permite să guverneze singură. Până acum, celelalte partide au refuzat întotdeauna să coopereze cu această formaţiune.

DW: German activists tried to disrupt the congress of the Alternative for Germany party in Essen

Up to 100,000 anti-AfD protesters are expected to arrive in the city. pic.twitter.com/4B4XL0Mwr1