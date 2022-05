Patru polițiști de la SAS, reținuți după ce au bătut un bărbat cu sălbăticie: "Nu mai are fiere, splină, o parte din ficat, coastele i-au pătruns în plămâni" VIDEO

Un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj a dispus joi seara, 26 mai, după mai bine de nouă ore de audieri, reținerea, pentru 24 de ore, a patru polițiști din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS) din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj, pentru comiterea infracțiunilor de tentativă de omor și tortură.

Cei patru sunt acuzați că, la finele săptămânii trecute, fiind chemați în sprijinul colegilor lor din cadrul Poliției Orașului Novaci pentru prinderea unui bărbat care nu a oprit la semnalul polițistului, l-a acroșat cu autoturismul și a părăsit locul faptei, iar după ce l-au ridicat pe acesta l-au bătut cu bestialitate.

Bărbatul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Tg-Jiu abia a doua zi, după ce acuza dureri în zona abdomenului și a pieptului și a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență din cauza multiplelor traumatisme pe care le avea. În urma intervenției, lui Constantin Dodoi i-a fost extirpată fierea, și din câte se pare și splina și o parte din ficat, iar în urma loviturilor s-a ales cu traumatisme serioase la coaste și stern, precum și un plămân afectat.

Potrivit unor surse, în raportul medico-legal ajuns la dosarul cauzei, medicii legiști au menționat că i-a fost pusă viața în pericol.

Patru polițiști de la SAS au fost reținuți, joi seara, în jurul orelor 22,30, sub acuzația de tentativă de omor și tortură, în urma unei intervenții de o violență extremă, care a avut loc vinerea trecută, la solicitarea polițiștilor din Novaci, care au chemat întăriri pentru prinderea lui Constantin Dodoi, un bărbat de 41 de ani din localitate, care a nu a oprit la semnalul polițistului, a fugit de la locul faptei și l-a trântit pe carosabil pe acesta, după ce l-a acroșat cu autoturismul.

Dodoi a ascuns mașina la Aniniș și s-a ascuns în casa unui amic. La câteva ore după incident, a fost ridicat de acolo de către polițiștii de la Novaci și ”mascații” de la SAS, chemați să intervină.

Declarațiile tatălui victimei

Tatăl lui Dodoi a povestit că a fost sunat de un polițist să-l întrebe dacă știe unde este fiul său, iar mai apoi, o autospecială a poliției a oprit la poarta gospodăriei sale pentru a-i transmite că nu găsiseră mașina, dar că pe fiul său îl luaseră deja.

”De atunci am auzit în dubă niște zgomote puternice, ca și cum s-ar zbate un taur, dar nu am realizat ce se întâmplă în acea mașină”, a afirmat Ion Dodoi.

Bărbatul spune că, fiul său i-a confirmat, ulterior, că a fost bătut și în dubă, după ce la sediul poliției, iar pe polițist l-a văzut a doua zi, când l-au chemat să ia mașina din locul în care fusese abandonată și avea doar o zgârietură pe mâna stângă.

”Din ce am aflat, toți l-au bătut, inclusiv poliția, și inclusiv mascații. Dacă copilul mi-a povestit că inclusiv comandantul l-a bătut, s-a pus în genunchi în fața lui să nu-l omoare. Am fost azi să-i ridic telefonul și comandantul de la Novaci a intrat în concediu”, a declarat Ion Dodoi.

Constantin Dodoi a fost reținut pentru 24 de ore, sâmbătă la orele 4 dimineața, iar mai apoi, în după-amiaza zilei de sâmbătă acesta a fost arestat de Judecătoria Novaci, pentru 30 de zile.

În tot acest timp, Constantin Dodoi a acuzat dureri mari în zona abdominală și toracală.

Curios este cum a fost introdus bărbatul de 41 de ani în Centrul de reținere și arestare al IPJ și ținut acolo câteva ore, în contextul în care înainte de a fi reținut a fost radiografiat la locația din str. T. Vladimirescu a spitalului.

Din arest, bărbatul bătut a ajuns pe masa de operații

Abia când rezultatele analizelor/radiografiei au ajuns la medicul de la Arest, acesta a decis că bărbatul necesită investigații medicale mai amănunțite și a fost dus la UPU în seara zilei de sâmbătă unde a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență.

”Cert este că i s-au făcut raze aici la spital, însă documentele nu fuseseră înaintate la arestul poliției. Când a acuzat acele dureri, medicul arestului a solicitat acele acte care nu fuseseră aduse.

Acum, medicul care se ocupă asta a spus: că nu mai are fiere, nu mai are splină, o parte din ficat, coastele i-au pătruns în plămâni, are nouă meșe, după ce s-a intervenit iarăși chirurgical și i-au scos o parte din ele, ca să nu se producă o infecție. Este în continuare în stare critică”, a declarat avocatul Mariana Ganea, apărătorul lui Dodoi.

Și tatăl acestuia susține că medicii chirurgi au fost nevoiți să extirpe fierea și, se pare că și splina, dar și o parte din ficat. Ion Dodoi spune că fiul său are un plămân afectat și traumatisme serioase la stern și coaste.

Constantin Dodoi se află de sâmbătă seara, intubat, la ATI 2, la spitalul din Tg-Jiu, iar medicii gorjeni se consultă cu cei de la Craiova în privința tratamentelor pe care i le administrează acestuia.

Tribunalul Gorj a hotărât, miercuri, înlocuirea măsurii arestului preventiv cu măsura controlului judiciar în acest caz, însă trebuie menționat că, de sâmbătă până miercuri, Constantin Dodoi a fost sub pază în spital, din cauza mandatului de arestare emis pe numele său.

Procurorii au început urmărirea penală în acest caz, mai întâi pentru fapte, tentativă de omor și tortură, iar mai apoi, în cursul zilei de joi, au fost aduși la audieri o parte din polițiștii care au participat la capturarea și transportul lui Dodoi până la sediul poliției.

După mai mult de nouă ore de audieri, patru polițiști de la SAS au fost reținuți pentru 24 de ore.

Constantin Dodoi are un fiu de numai 14 ani, scrie gorjonline.ro.

