Doi polițiști și un paramedic din SUA au fost împușcați mortal, în timpul unei intervenții la o dispută familială. ”Ne rupe sufletul” FOTO/VIDEO

Autoritățile americane au anunțat că doi poliţişti, în vârstă de 27 de ani, şi un paramedic, în vârstă de 40 de ani, au fost ucişi prin împuşcare la Burnsville, la sud de Minneapolis, în statul american Minnesota (nord), într-o intervenţie în urma unui apel de la o locuinţă în care a avut loc dispută conjugală, anunţă autorităţile, relatează AFP.

Atacatorul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a murit, iar şapte copii, cu vârste cuprinse între şapte şi 15 ani, au fost salvaţi, a anunţat duminică, 18 februarie, guvernatorul statului, Tim Walz, care a refuzat să precizeze circumstanţele morţii suspectului.

Poliţiştii şi salvatorul ucişi au fost trimişi la o intervenţie în urma unui apel telefonic al unei familii în pericol”, potrivit guvernatorului.

Acest incident ”ne rupe sufletul”, a declarat duminică seara, într-o conferinţă de presă, Tim Walz, înconjurat de reprezentanţi ai autorităţilor.

Alt poliţist a fost rănit prin împuşcare într-un schimb de focuri, însă viaţa nu-i este în pericol.

Serviciile de urgenţă au primit un apel telefonic duminică, spre ora locală 1.50 (9.50, ora României), de la o cadă din Burnsville, ”unde un bărbat era înarmat şi baricadat împreună cu membri ai familiei sale”, a anunţat supraintendentul Biroului reprimării infracțiunilor din Minnesota Drew Evans.

Say their names:

Paul Elmstrand — Officer

Matthew Ruge — Officer

Adam Finseth — Paramedic

They were ended by Shannon Cortez Gooden in Burnsville, Minnesota.

Ads

Ex-con Gooden used an illegal gun to commit this evil.

Democrats will ignore this since it doesn’t fit their narrative. pic.twitter.com/YqIUpBd2lD