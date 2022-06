Doi morți și șase polițiști răniți, în timpul unui jaf armat la o bancă. Schimbul de focuri a fost filmat VIDEO

Doi jefuitori au fost ucişi, iar şase poliţişti au fost răniţi într-un jaf armat la o bancă, în vestul Canadei, anunţă autorităţile locale, care caută un al treilea eventual suspect, relatează AFP.

”Operaţiunea este în curs. Prezenţa poliţiei este puternică în sector”, a anunţat într-o conferinţă de presă şeful Poliţiei din Saanich, Dean Duthie.

Doi suspecţi au intrat marţi, către ora locală 11.00 (21.00, ora României), într-o bancă din Saanich, un oraş cu aproximativ 114.000 de louitori, situat la periferia capitalei British Columbia, Victoria.

”Numeroşi poliţişti au intervenit şi au interceptat doi suspecţi, care au deshis focul asupra poliţiştilor”, a anunţat într-un comunicat poliţia.

Graphic warning: Witness video shows officers exchanging gunfire with armed suspects in Saanich. Latest here: https://t.co/EZgIeLIcc1 pic.twitter.com/8rDprajgG1