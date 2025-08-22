Dosarul celor 20 de polițiști, acuzați că au luat de 154 de ori mită, plimbat de mai mult de trei ani între cinci instanțe. Unii dintre acuzați s-au pensionat deja

După mai bine de trei ani de amânări și strămutări între cinci instanțe, dosarul a 20 de polițiști de la Rutiera Sibiu, acuzați de 154 de fapte de mită, nu a fost încă judecat pe fond. Cel puțin doi dintre foștii oameni ai legii au ieșit, între timp, la pensie. Curtea de Apel Târgu Mureș a decis, abia la sfârșitul lunii trecute, că judecata pe fond poate începe, după ce a anulat o parte din probele care îi vizează pe cinci polițiști.

Culmea ironiei: polițistul care a colaborat cu serviciul de protecție internă, descriind „corupția endemică” din rândul colegilor săi, a fost surprins, la rândul său, luând mită, arată Turnul Sfatului.

Dosarul a ajuns la cinci instanțe

În 2021, Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu anunța că un număr de 25 de polițiști ai Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu sunt urmăriți penal pentru fapte de corupție. În cele din urmă, în judecată au mai fost trimiși 20, rechizitoriul fiind depus la Tribunalul Sibiu un an mai târziu, mai precis pe 6 iulie 2022.

Tribunalul Sibiu, însă, n-a apucat să judece această fază preliminară: după ce două judecătoare au făcut cerere de abținere, o parte dintre polițiștii trimiși în judecată a solicitat strămutarea cauzei, invocând lipsa de imparțialitate a judecătorilor, eventuale ingerințe ale șefului Inspectoratului Județean de Poliție Sibiu, dar și presiunile mediatice la care ar fi fost supus dosarul. În cele din urmă, în aprilie 2023, Curtea de Apel Alba Iulia a încuviințat strămutarea dosarului la Tribunalul Hunedoara.

Aici, instanța a judecat pretențiile mai multor polițiști de a le fi ridicate măsurile asiguratorii instituite pe mașinile lor, după care faza de cameră preliminară s-a întins pe parcursul a nu mai puțin de un an: pe 24 mai 2024, Tribunalul Hunedoara a constatat legalitatea rechizitoriului întocmit de procurorii sibieni.

Doar că polițiștii trimiși în judecată au formulat apel la această decizie. Înainte să se judece acest apel, o parte dintre ei a cerut din nou strămutarea dosarului, demers pentru care au ajuns până la Înalta Curte de Casație și Justiție a României. Magistrații au dispus strămutarea apelului de la Alba Iulia la Curtea de Apel Târgu Mureș, unde judecata a început în luna mai a acestui an. Aici, procedura de cameră preliminară s-a încheiat definitiv pe 30 iulie 2025, prin respingerea contestațiilor a 15 dintre polițiști.

Pentru cinci dintre aceștia, însă, Curtea de Apel Târgu Mureș a admis o parte din contestații și a dispus excluderea din dosar a tuturor probelor care îi privesc pe cei cinci, obținute prin supraveghere tehnică după data de 7 septembrie 2020.

„Dispune comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu și solicită acestuia ca, în termen de cinci zile de la comunicarea prezentei încheieri, să comunice dacă menține dispoziția de trimitere în judecată sau solicită restituirea cauzei”, se mai arată în încheierea dată la Târgu Mureș în 30 iulie 2025.

Denunțurile de la cei care au dat șpagă

Ancheta are la bază un denunț din 15 noiembrie 2018, depus împotriva a doi agenți de poliție, dar și un denunț făcut de un cetățean englez, care, după ce a plătit o șpagă de 200 de euro fiind oprit la Scoreiu, a sunat la 112. Dosarul deschis ca urmare a acestor denunțuri a fost însă clasat mai apoi, deoarece, fiind vorba de mai multe echipaje de poliție, „nu a putut fi identificată exact persoana față de care s-a făcut sesizarea”. Prin urmare, în 2019, procurorii sibieni au deschis un nou dosar pentru dare și luare de mită, „in rem” (adică urmărind fapta) în primă fază.

Procurorii sibieni au instalat măsuri de supraveghere tehnică în două autospeciale ale Serviciului Rutier din cadrul IPJ Sibiu și au autorizat ca investigatori sub acoperire 16 polițiști într-o primă fază și alți 17 într-o a doua fază (aceste perioade au fost întrerupte de instituirea stării de urgență pe teritoriul României, începând cu 18 martie 2020, în contextul pandemiei de Covid-19).

Din probele obținute pe parcursul a câtorva luni din anul 2020, rezultă că majoritatea polițiștilor care lucrau în cadrul Serviciului Rutier din cadrul IPJ Sibiu luau șpagă. Orice, la orice oră. Mai ales bani, între 100 și 1.400 de lei. Cele mai multe șpăgi documentate de procurori sunt de 200 și, respectiv, 500 de lei, dar a fost și un caz în care șpaga luată de la un șofer care circula peste limita legală a fost de 50 de lei. De la șoferii străini, polițiștii acceptau și euro, iar de la cei care nu aveau bani erau primite fie produse, fie servicii.

Din datele de la dosar rezultă că un polițist sibian din cadrul Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene a început, din 22 noiembrie 2019, să furnizeze Direcției Generale de Protecție Internă (DGPI – serviciul de protecție internă al Poliției) „informații de interes operativ referitoare la starea disciplinară și săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală de către polițiști din cadrul acelei unități de poliție”.

Informatorul lua și el șpagă

Și polițistul care a colaborat cu DGPI a fost surprins luând mită, însă a declarat mai apoi că se considera exonerat de vreo vină, apreciind că dobândise calitatea de investigator autorizat, ceea ce nu era, însă, real.

Același polițist le-a spus procurorilor că „la nivelul Biroului Drumuri Naționale și Europene a existat un fenomen de corupție endemic și că a fost martor la comiterea mai multor infracțiuni de corupție”. De altfel, el a descris în detaliu metodele aplicate de polițiști.

„Inculpatul a precizat, în concret, modul de operare adoptat de polițiștii rutieri, respectiv că aceștia, în momentul în care doreau să obțină sume de bani din comiterea unor fapte de corupție, creau situația premisă (n.n. porneau aparatura radar, efectuau un stop cadru cu viteza mașinii oprite, fără însă a înregistra pe suport optic abaterea contravențională respectivă), după care efectuau verificări cu privire la persoana potențialului mituitor (n.n. etapa descoperirii contravenientului), apoi executau sperierea contravenientului prin menționarea consecințelor negative ale comiterii abaterii rutiere (n.n. etapa vulnerabilizării contravenientului), punând accentul pe reținerea permisului de conducere, moment în care, în cele mai multe cazuri, inițiativa la corupție venea din partea șoferului (n.n. etapa primirii mitei), iar, dacă agentul rutier era convins de siguranță și conspirativitate, primea disimulat mita, ascunsă în clipboardul cu procese verbale tipizate sau în documentele mașinii contravenientului, după care, în cea de-a cincea etapă (n.n. cea a „beneficiilor” reciproce), permitea plecarea mituitorului fără a lua măsurile legale (n.n. măsuri care, de regulă, nu ar fi putut fi luate chiar și în ipoteza refuzului de a da mită din partea pretinsului contravenient), declarând, în final, că mita era împărțită apoi între membrii echipajului rutier, de regulă, la momentul ieșirii din schimb (n.n. etapa împărțirii mitei între polițiști)”, este descrierea etapelor șpăgii, conform încheierii Tribunalului Hunedoara.

Cei 20 de polițiști trimiși în judecată pentru fapte de corupție sunt: Vîlcică Eugen, Cruciatu Marius Giorgel, Tudosoiu Nicolae, Paul Dumitru, Bălănoiu Ionuț Daniel, Panțâr Sorin Ionel, Voicu Alexandru, Opriș Horia Valerian, Natea Cristian Vasile, Arcaș Nicolae Ilie, Ciurea Florea Adrian, Cătăneț Sîrbu Ovidiu (fost Cătăneț Ovidiu), Mandan Petru Daniel, Rațiu Rareș Florin, Vasile (Stroilă) Ioana, Popa Constantin Cătălin, Bulea Vasile, Todoran Gheorghe Iulian, Rădulescu Marius și Beschiu Ciprian Dumitru. Conform cutumelor, toți cei 20 beneficiază de prezumția de nevinovăție până la stabilirea unei eventuale vinovății printr-o hotărâre penală definitivă.

