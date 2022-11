Dosarul foștilor șefi din Poliția Prahova, trântit de tribunal. Judecătorul a cerut eliminarea fizică a unor probe și a trimis cauza înapoi la DNA

Tribunalul Prahova a ”trântit” unul dintre cele mai importante dosare ale DNA Ploiești în care au fost trimiși în judecată comisarul șef Adrian Rădulescu, fost adjunct al Poliției Prahova, comisarul șef Constantin Ispas, fost șef al Direcției Generale Anticorupție (DGA) Prahova și Emanuel Saghel, fost ofițer BCCO.

Instanța a decis după aproape șapte ani, perioadă în care dosarul s-a aflat în cameră preliminară, că mare parte dintre probele pe care s-a construit ancheta nu au fost obținute legal și trebuie eliminate din dosar, judecătorul cerând inclusiv ”eliminarea fizică” a acestora.

Tribunalul Prahova a trimis rechizitoriul înapoi la DNA Ploiești, solicitând procurorilor să anunțe în termen de 5 zile dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei.

Instanța a criticat rechizitoriul, invocând, printre altele, faptul că procurorii nu au indicat ziua exactă în care s-au întâmplat faptele incriminate, fiind prezentate doar perioade de timp (aprilie-mai, sau în prima jumătate a anului, de exemplu)

”Constată neregularitatea rechizitoriului nr. 150/P/2014 din data de 16.12.2016 emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, constînd în:

- neindicarea unui interval de timp precis determinat în care s-a desfășurat pretinsa activitate infracțională reținută în sarcina inculpatului Ristea Constantin Sebastian (complicitate la infracțiunea de luare de mită, prev de art 48 alin 1 C pen, combinat cu art 289 alin 1 C pen, rap la art 7 lit c din Legea 78/2000 cu aplic art 5 alin 1 C pen – „în prima jumătate a anului 2011”).

- neindicarea unui interval de timp precis determinat în care s-a desfășurat pretinsa activitate infracțională reținută în sarcina inculpatului Ispas Constantin (infracțiunea de trafic de influenta, – „a pretins, în cursul lunii aprilie 2010 și a primit î n perioada aprilie 2010-februarie 2011”, infracțiunea de trafic de influenta, „în perioada anilor 2010-2013”, infracțiunea de luare de mita, prev de art 289 alin 1 C pen, rap la art 7 lit c din Legea 78/2000 – „in perioada, inceputului anului 2009-ianuarie 2015 inclusiv

- neindicarea unui interval de timp precis determinat în care s-a desfățurat pretinsa activitate infracțională reținută în sarcina inculpatului Saghel Mihail Emanuel

- neindicarea calității procesuale a persoanelor față de care s-ar fi exercitat promisiuni sau amenințări pentru infracțiunile de cercetare abuzivă în formă continuată, pentru care au fost trimisi in judecata inculpatii Ispas Constantin și Rădulescu Ionut Adrian.

- neîndicarea perioadei de timp în care se presupune ca s-ar fi săvârșit infracțiunea de divulgarea informațiilor secrete de stat pentru care au fost trimiși în judecată inculpatii Ispas Constantin și Saghel Mihail Emanuel.

- omisiunea descrierii actelor materiale ale infractiunii de cercetare abuzivă in forma continuată pentru care au fost trimisi în judecata inculpații Ispas Constantin și Radulescu Ionut Adrian”, potrivit portalului instanțelor de judecată.

Pe de altă parte, Tribunalul Prahova a constatat ”nelegalitatea” administrării unor mijloace de proba și a efectuării unor acte de urmărire penală. În cazul acestor probe, judecătorul a cerut să fie eliminate din dosar, astfel:

- nulitatea absoluta a actelor intocmite la data de 02.02.2015, a declaratiei martorului cu identitate protejata „Dauna Costel’ (nume real Schiopulescu Valentin)

- nulitatea absolută a punerii în executare a măsurilor de supraveghere tehnică încuviinţate, după caz, prelungite prin: - încheierea nr. 346 din a 28.09.2015 a Tribunalului Prahova etc şi efectuate în baza mandatelor emise în baza încheierilor prin care s-a autorizat supravegherea tehnica.

Exclude din materialul probator toate procesele-verbale de consemnare a rezultatelor activităţilor de supraveghere tehnică sus-menţionate.

dispune îndepărtarea de la dosarul cauzei a acestor mijloace de probă şi a suporţilor care conţin rezultatul măsurilor de supraveghere tehnică menţionate, precum şi eliminarea referirilor la aceste mijloace de probă şi eliminarea redării conţinutului acestor mijloace de probă din rechizitoriul (excludere fizică).

Dispune ca măsura să fie dusă la îndeplinire de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti.

- Nulitatea absoluta a proceselor verbale…

Dispune excluderea probei digitale a discuției purtate în mediul ambiental intre martorii Constantin Donald Nicolae si Stanciu George si distrugerea acesteia din orice mijloc de stocare a datelor informatice aflate in posesia organelor judiciare

Dispune excluderea probelor testimoniale derivate privind conținutul convorbirii înregistrate în mediul ambiental, obținute în faza de urmărire penala prin audierea martorilor Constantin Donald Nicolae si Stanciu George

Constatata nulitatea derivată a procesului-verbal de redare a convorbirii înregistrate in mediul ambiental si dispune excluderea materiala a respectivului mijloc de proba din dosar

- Nulitatea absoluta a procesului verbal și a Ordonanței de autorizare provizorie a unor măsuri de supraveghere tehnica.

Dispune excluderea probei digitale a discuției purtate în mediul ambiental între martorii Constantin Donald Nicolae și Tănasescu Cătălin Adrian la o data neprecizata

- Nulitatea absolută a declarațiilor date cu identitatea atribuita de martorii Mihai Alexandru (identitate atribuita Tudose Viorel), Schiopulescu Valentin (identitate atribuita Dauna Costel), Capră Daniel (identitate atribuita Dobre Cosmin) și Capra Nicolae (identitate atribuita Radulescu Adita)

Dispune excluderea probelor testimoniale nelegal obținute si excluderea materiala a acestor mijloace de proba

DNA are dreptul să conteste decizia Tribunalului Prahova.

Ancheta care a scandalizat Prahova

Dosarul celor trei ofițeri de poliție, cu înalte funcții, au produs o adevărată rumoare în Prahova la data declanșării anchetei.

Adrian Rădulescu era atunci adjunctul șefului Poliției Prahova, Constantin Ispas era șeful DGA, iar Emanuel Saghel, ofițer BCCO.

Potrivit DNA, aceștia au fost trimiși în judecată pentru

ISPAS CONSTANTIN, la data faptelor comisar șef de poliție și șef al Serviciului Județean Anticorupție Prahova din cadrul Direcției Generale Anticorupție, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- trafic de influență (2 fapte),

- luare de mită,

- cercetare abuzivă în formă continuată,

- divulgarea informațiilor secrete de stat,

- sustragerea sau distrugerea de înscrisuri în formă continuată,

SAGHEL MIHAIL EMANUEL, la data faptelor ofițer de poliție judiciară, cu funcția de șef Serviciu în cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- șantaj,

- luare de mită,

- trafic de influență,

- divulgarea informațiilor secrete de stat,

- sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, în formă continuată,

RĂDULESCU IONUȚ ADRIAN, la data faptei ofițer în cadrul Serviciului Județean Anticorupție Prahova, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de cercetare abuzivă în formă continuată.

Acuzațiile aduse de DNA polițiștilor

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul lunii aprilie 2010, inculpatul Ispas Constantin, în calitate de șef al Serviciului Județean Anticorupție Prahova din cadrul Direcției Generale Anticorupție, a pretins și, în perioada aprilie 2010 – februarie 2011, a primit, de la un martor denunțător, câte 10.000 euro, în două tranșe și ajutor financiar pentru o anumită societate comercială deținută de un apropiat al său.

Ajutorul financiar a constat într-un împrumut în sumă de 200.000 lei și încheierea unui contract de vânzare-cumpărare a unui imobil, proprietatea denunțătorului, pentru a-i crea posibilitatea societății respective să obțină un credit bancar. În realitate, banii pentru imobil nu a fost achitați.

Aceste avantaje patrimoniale au fost pretinse și primite de inculpat pentru a-l determina pe ofițerul coordonator din cadrul B.C.C.O. – Ploiești, comisarul șef Saghel Mihail Emanuel să instrumenteze, într-o anumită direcție, un dosar penal, astfel încât să se creeze o situație favorabilă denunțătorului, cercetat în cauza respectivă.

În perioada anilor 2010 – 2013, inculpatul Ispas Constantin, uzând de influența conferită de calitatea deținută, respectiv, șef Serviciu Județean Anticorupție Prahova din cadrul Direcției Generale Anticorupție, în mod repetat, i-a determinat pe administratorii a două firme să creeze avantaje materiale altor societăți comerciale (având ca obiect de activitate comercializarea de produse petroliere), primind în schimb, de la reprezentantul acestora din urmă, foloase materiale, constând în:

- 1.500 lei, pentru fiecare dintre cele 39 de tranzacții cu produse petroliere derulate de firmele favorizate, totalizând suma de 58.500 lei,

- sume de bani cuprinse între 700 – 2.000 lei, pentru alimentarea cu carburant a autoturismului personal, în toată perioada menționată,

- sume de bani sau motorină pentru alimentarea propriului autoturism în cuantum de cca 2.000 lei lunar, în perioada - începutul anului 2009 și până la sfârșitul anului 2012,

- furnizarea, în mod repetat, de agregate minerale exploatate în cadrul unei balastiere, echivalentul a 45-50 basculante,

- transportul unor baloți de lucernă sau grâu, din zona Urlați, la o fermă, pe care o administrează în fapt inculpatul Ispas Constantin,

- plata, în vara anului 2011, a cheltuielilor dintr-un concediu făcut împreună cu familia sa, pe litoralul bulgăresc al Mării Negre, sejur în valoare de 2.000 euro.

În perioada 2009 - ianuarie 2015, inculpatul Ispas Constantin, în calitate de șef al Serviciului Județean Anticorupție Prahova, a primit, în mod direct, sume importante de bani, de la administratorul unei societăți comerciale, precum și indirect, prin furnizarea unor mărfuri, de către firma acestuia, către societățile administrate de rudele sale.

În schimbul acestor avantaje, inculpatul Ispas Constantin, prin exercitarea atribuțiilor de serviciu, trebuia să asigure protecție instituțională omului de afaceri și familiei acestuia. În același context, inculpatul trebuia să inițieze și să deruleze anchete penale împotriva lucrătorilor de poliție implicați în soluționarea unui dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, de către administratorul respectiv.

În acest sens, în perioada de referință, inculpatul a desfășurat diverse activități procedurale în direcția celor promise.

Astfel, în cursul lunilor ianuarie și februarie 2013, inculpatul Ispas Constantin împreună cu inculpatul Rădulescu Ionuț Adrian, în calitate de ofițer în cadrul Serviciului Județean Anticorupție Prahova, au recurs la amenințări și au făcut promisiuni pentru a determina mai mulți administratori de societăți comerciale să formuleze denunțuri la adresa ofițerilor de poliție de la S.I.F. Prahova ce au instrumentat dosarul penal amintit mai sus.

Denunțurile astfel obținute au dus la constituirea a două cauze penale în cadrul cărora ofițerii din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Prahova au fost delegați să efectueze cercetări.

La data de 18 august 2015, cu ocazia perchezițiilor efectuate, procurorii anticorupție au găsit în imobilele proprietatea șefului Serviciului Județean Anticorupție Prahova 13 documente ce conțineau informații secret de stat, înscrisuri de natură a afecta activitatea unor persoane juridice.

Acesta le deținea, fără drept, în afara atribuțiilor sale de serviciu. Cu aceeași ocazie, au fost descoperite 29 înscrisuri care conțineau informații secret de stat de natură a afecta activitatea unor persoane juridice, sustrase în mod repetat de inculpat în perioada 01 decembrie 2004-18 septembrie 2012, în calitate de ofițer de poliție, în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Saghel

2. În perioada anilor 2014 – 2015, inculpatul Saghel Mihail Emanuel, în calitate de ofițer de poliție judiciară în cadrul B.C.C.O. Ploiești, lucrând în baza delegărilor de competență dispuse de D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Ploiești, a constrâns un jurnalist, prin amenințare, direct sau prin interpuși, cu constituirea de dosare penale și luarea unor măsuri preventive față de acesta, în scopul de a-l determina pe de o parte să nu mai editeze și să nu mai publice materiale de presă compromițătoare la adresa sa, iar pe de altă parte, să compromită un magistrat prin formularea unor denunțuri împotriva acestuia.

În prima jumătate a anului 2011, inculpatul Saghel Mihail Emanuel, în aceeași calitate, a pretins prin intermediul inculpatului Ristea Constantin-Sebastian și ulterior a acceptat un comision de 10% dintr-o sumă de bani pe care un administrator de firmă urma să o recupereze în contextul unui dosar penal. În acest sens, în dosarul respectiv, inculpatul a desfășurat acte de urmărire penală cu celeritate astfel încât suma de bani reprezentând prejudiciul în respectiva cauză penală să fie recuperată de omul de afaceri.

Ulterior, după ce respectiva cauză a fost declinată Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, inculpatul Saghel Mihail Emanuel i-a pretins în continuare omului de afaceri comisionul menționat, precum și prelucrarea a 3-4 mc bușteni (operațiune evaluată la suma de 300 – 400 lei) și uscarea unei cantități de 0,5 mc de cherestea al cărei cost a fost evaluat la 40 – 50 euro/mc, pentru a determina un ofițer de poliție din cadrul I.P.J. Prahova – S.I.F. să soluționeze cu celeritate dosarul respectiv, astfel încât suma de bani, reprezentând prejudiciul în respectiva cauză penală, să fie recuperată.

La data de 18 august 2015, cu ocazia perchezițiilor efectuate, procurorii anticorupție au găsit la domiciliul inculpatului Saghel Mihail Emanuel 17 documente ce conțineau informații secret de stat, înscrisuri de natură a afecta activitatea unor persoane juridice, pe care acesta din urmă le deținea fără drept, în afara atribuțiilor sale de serviciu.

Cu aceeași ocazie, au fost descoperite 39 înscrisuri care conțineau informații secret de stat de natură a afecta activitatea unor persoane juridice, sustrase în mod repetat de inculpat în perioada 15 februarie 2005 – 08 septembrie 2010, în calitate de ofițer de poliție, în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

