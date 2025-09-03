Polițiștii mușcați de ploșnițe chiar în sediul Poliției Capitalei. Sunt infestate și spațiile pentru arestați, avertizează Sindicatul Europol

Polițist care ar fi fost mușcat de ploșnițe - Foto Sindicatul Europol, Facebook, 3 septembrie 2025

Mai mulți polițiști ar fi fost mușcați de ploșnițe, în timp ce se aflau la serviciu în sediul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), anunță Sindicatul Europol.

Sindicatul susține că sunt infestate cu ploșnițe nu doar birourile polițiștilor, ci și spațiile de detenție - adică spațiile în care sunt ținuți arestații.

"Zeci de polițiști din cadrul DGPMB sunt obligați să muncească în condiții greu de imaginat: spațiile centrelor de reținere și arestare preventivă din Poliția Capitalei sunt pline de ploșnițe! De luni întregi, colegii noștri reclamă mușcături, mizerie și lipsa unor măsuri elementare de igienă.

Imaginile nu mai lasă loc de scuze: ploșnițele au infestat spațiile de lucru și de detenție, acolo unde polițiștii își fac datoria 12 ore pe zi.

În loc să beneficieze de respect și protecție, polițiștii ajung să lucreze în condiții mai mizere, fiind victime ale indiferenței și incompetenței celor care trebuiau să asigure contracte de dezinsecție", avertizează Sindicatul Europol într-un mesaj postat pe Facebook, în seara de 3 septembrie 2025.

Potrivit acestui comunicat, "peste 10 polițiști au ajuns la UPU, cu corpul plin de mușcături".

"Mulți se dezbracă de hainele cu care au venit de acasă și le lasă în afara sediului, pe unitățile de aer condiționat, pentru a nu-și infesta familiile.

Unii și-au aruncat mobila și covoarele, iar alții au fost obligați să-și schimbe chiria din cauza infestării. În prezent, peste 40% dintre angajați declară că vor să plece din aceste structuri pentru a scăpa de coșmar", susține Sindicatul Europol.

Sindicatul anunță că deja a sesizat Direcția de Sănătate Publică și Avocatul Poporului, "pentru a dispune încetarea activității în aceste spații".

