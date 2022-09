Fiul unui afacerist cunoscut în Transilvania, ucis la vânătoare de un polițist care l-a confundat cu un mistreț. Ce a hotărât instanța

Un fost șef de post al unei comune din județul Hunedoara a fost condamnat definitiv la închisoare cu suspendare pentru ucidere din culpă. Horațiu O. l-a împușcat mortal, în timpul unei partide de vânătoare, pe fiul unui cunoscut om de afaceri din Transilvania, patron al complexului de agrement Steaua Mureşului din Hunedoara.

Partida de vânătoare a avut loc în 7 octombrie 2016 în zona cetăţii dacice Piatra Roşie. În primă instanță, la Judecătoria Hațeg, fostul șef de post a fost achitat. La Curtea de Apel, însă, hotărârea a fost schimbată semnificativ, polițistul fiind condamnat, recent, la 1 an şi 4 luni închisoare cu suspendare, sub supraveghere, pe un termen de 2 ani. Acesta a mai fost obligat să plătească daune morale în valoare de 150.000 de lei către două părți civile.

Victima a fost împușcată în zona gâtului, suferind o plagă împuşcată cervicală, cu leziune multiplă, vasculară. Un glonţ a intrat prin partea din faţă a corpului şi a ieşit prin spate, iar rana a fost incompatibilă cu viaţa. Poliţistul se afla în timpul liber, vânătorii erau deţinători legali de arme, iar vânătoarea era autorizată ca vânătoare de mistreţi. De la faţa locului au fost ridicate două tuburi de cartuşe cu glonţ, tuburi goale, precum şi armele participanţilor la vânătoare, pentru a fi expertizate.

A crezut că trage într-un mistreț

Polițistul a precizat că a crezut că este un mistreț în zona respectivă și a tras. „Inculpatul s-a aşezat într-o zonă cu vegetaţie, la o altitudine de 511 metri, pe versantul din partea stângă a albiei, în stânga acestuia fiind poziţionată victima, la altitudinea de aproximativ 520 metri, iar în dreapta sa, aflându-se numitul (...), la o altitudine de aproximativ 687 metri, loc situat la mare distanţă de cele două standuri în care s-au aşezat victima şi inculpatul, pe o latură a zonei montane care nu se putea observa din standurile menţionate anterior.

În jurul orei 18,00, inculpatul a auzit gonacii şi câinii, urmărind să identifice mişcarea. Acesta a sesizat mişcare în vegetaţia aflată în partea sa stângă, mişcare care s-a continuat spre zona din spatele aliniamentului pe care se aflau vânătorii şi la scurt timp ar fi observat pe versantul din spatele său (versantul pe care a fost găsită victima Ş. Darius) uşor oblic spre stânga, în vârful acelui versant, un mistreţ şi ar fi tras un foc de armă cu arma marca Benelli Armi, model Arco, pe care o avea asupra sa, în această direcţie.

Nu a auzit niciun fel de strigăt, după aproximativ douăzeci de secunde a observat mişcare tot în aceeaşi direcţie, lateral dreapta faţă de zona în care a tras iniţial, lângă un copac şi a tras un al doilea foc de armă spre această zonă unde potrivit declaraţiei iniţiale a acestuia: am văzut mişcare şi am considerat că am văzut un mistreţ”, se arată în dosar.

Abia după terminarea partidei de vânătoare, oamenii au văzut că tânărul nu ajunsese la locul de întâlnire şi au pornit în căutarea lui, găsindu-l căzut lângă un fag, împuşcat. Magistrații au reținut un grad de vinovăție de 50% și din partea victimei, care a părăsit standul de vânătoare, lucru interzis.

În ceea ce îl privește pe polițist magistrații au constatat că Regulamentul privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii prevede că în situaţia amplasării standurilor pe o singură linie, se interzice declanşarea focului sub un unghi mai mic de 45 grade faţă de linia vânătorilor, tirul fiind permis în faţa şi în spatele liniei vânătorilor. Această obligație a fost încălcată de către polițist.

Acesta a fost obligat să presteze muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile și și-a pierdut locul de muncă în sistem.

