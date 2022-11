Polițistul cu foaia roz ”la derută” și indicațiile sale către șoferii în culpă: ”Se vede că sunteți de calitate, da' v-a mâncat piciorul”

Doi polițiști din Argeș au fost condamnați la trei ani de închisoare cu suspendare și muncă în folosul comunității, fiind găsiți vinovați pentru luare de mită.

Sentința aparține Tribunalului Argeș care a rămas definitivă după ce Curtea de Apel Pitești a respins, în data de 21 noiembrie 2022, apelurile declarate de procurori și de unul dintre polițiștii condamnați.

Totodată instanța le-a interzis celor doi agenți dreptul de a mai ocupa o funcție care implică exerciţiul autorităţii de stat.

Unul dintre polițiștii condamnați în această cauză, Dragoș Marian Chiliment, a fost declarat polițistul anului după ce a salvat viața unei fetițe de doi ani, aflată în risc de moarte.

Cei doi foști polițiști, Dragoș Marian Chiliment și Ion Eusebiu Matei, din cadrul Secției 2 de Poliție Pitești, au reușit să ridice șpaga la rutieră la nivel de mare artă. Banii primiți de la șoferi nu mai reprezentau doar o mică atenție pentru ca polițistul să închidă ochii în fața kilometrajului dat peste cap, ci erau primiți cu titlu de ”amendă” pentru care contravenientul primea chiar ”chitanță”, una pe o coală de hârtie roz.

Șoferul era convins că nu a dat șpagă, ci chiar a plătit pe loc amenda, scăpând astfel de alte necazuri legate de suspendarea permisului auto. Semnau chiar bucuroși în căsuța indicată de polițist, le mulțumea acestora că au fost băieți de treabă și-și vedeau în continuare de drum, satisfăcuți că au scăpat doar cu o banală amendă. Oamenii nu știau că în realitate nu săvârșiseră nicio faptă, iar ”amenda” o plătiseră degeaba.

Agenții Chiliment și Matei au ajuns pe mâna colegilor de la Direcția Generală Anticorupție după o noapte de pomină. În ianuarie 2020, cei doi parteneri au oprit în trafic o mașină condusă de o tânără.

L-au chemat în creierii nopții pe tatăl unei șoferițe să-i ceară șpagă

Imediat ce s-au apropiat de șoferiță au avertizat-o că ”tocmai a rămas fără carnet”, fără să explice fetei ce regulă de circulație a încălcat. Ulterior i-au cerut acesteia să-și sune tatăl, deși era mult trecut de miezul nopții, pentru ca polițiștii să stea de vorbă cu el. Unul dintre agenți i-a cerut omului să vină în parcarea unei benzinării pentru o discuție. Tatăl a fost informat de către polițist că fiica lui a circulat cu viteză se 100 km/h, iar când a fost oprită mirosea a alcool.

Totodată agentul a sugerat că este dispus să o ierte pe tânără, dacă va fi ”cinstit”. Bărbatul a înțeles aluzia, a scos din buzunar 150 de lei, însă agentul nu a fost mulțumit de suma primită, sugerând că este în tură și cu alți doi colegi, prin urmare șpaga a fost dublată.

Polițistul a fost denunțat la DGA de tatăl și de fiica acestuia, iar procurorii au aprobat măsură de supraveghere tehnică și șoferi ”șopârle”. Cu alte cuvinte, ofițeri sub acoperire au fost trimiși în drumul polițiștilor suspecți și au jucat rolul șoferului dispus să facă orice pentru a nu rămâne fără permis.

”Fii, doamnă, atentă”

Scenariul celor doi agenți era simplu. Urmăreau în trafic mașini conduse de regulă de femei, le trăgeau dreapta cu ajutorul semnalelor luminoase, dar și cu megafonul, pentru ca în cele din urmă să înceapă un lung șir reproșuri și ironii la adresa șoferilor năuciți de logoreea polițiștilor.

În lungul dialog, polițistul nu explica exact ce regulă de circulația a încălcat șoferul, ci strecura în discuție avertismentul că va rămâne fără permis sau bătea apropouri la valoarea mare a amenzii.

De la cei doi ofițeri sub acoperire trimiși, polițiștii nu s-au lăsat până nu le-au luat toți banii din portofel, câte 900 de lei. Ca să lase impresia că ei chiar dau o amendă, se foloseau de niște ”chitanțe” imprimate pe hârtie roz pe care le înmânau șoferilor cu rugămintea să semneze în diferite căsuțe.

”Păi, și ce să vă facem doamnă! Că aici e vorba de permis, aveți cedează, aveți...”

”N-ai, n-ai lumină nici, mai avem și camerele ăstea pe mașină. E de permis aicea, să știți!

”Păi, amenda este 30 de milioane, doamnă. E mult amenda”.

”Cu ce vă putem ajuta, vă putem ajuta, să vă achitați amenda, da mai departe, îmi pare rău! Permisul, permisul...”

”Vă spun sincer, deci, asta, ce vă pot ajuta cu treișpe milioane jumate, amenda. Altceva, nu vă pot ajuta! Îmi pare rău! Noi vă tăiem chitanță, pentru ceea ce ați făcut, nu-i problemă d-asta”.

”Să nu mai stăm, că stăm degeaba. Achitați amenda?

- Ă… da. Am nouă sute de lei, ați văzut că am numărat. Nouă sute acum… vi-i dau pe toți, sunt toți banii mei din portofel. Normal, vi-i dau…. Doamne ferește…. Ce naiba?”, este un fragment dintr-un dialog purtat de unul dintre polițiști cu o șoferiță. Agentul nu știa că femeia este ofițer sub acoperire și că înregistrează întreaga conversație care urma să devină probă în dosarul de luare de mită.

”Fii doamnă atentă.

- Aici tre` să semnez?

- Că un permis îl pierzi în trei secunde.

- Exact. Și-aici.

- Și-aici?

- Ați văzut și dumneavoastră pe la televizor ce e cu toată lumea.

- Și-aici. Deci opt sute ți-am dat. Da?

- Nu ai ce să faci… n-ai ce să faci altceva

- Vă mulțumesc din tot sufletul meu, puteți să-mi… să-mi dați o d-asta… Vine acasă ceva? Că…

- Nu-ți vine acasă nimic.

- Asta… nu-mi vine acasă nimic?

- Nimic, nimic. Nu-ți vine nimic. ...eu ce pot să vă fac dumneavoastră, să vă dau amendă.

- Vă rog, o plătesc imediat

………..

- Am oprit camera, am oprit.

- Vă rog din suflet.

-N-am ce să vă fac. V-aș ajuta că se vede că sunteți de calitate da' n-am ce ..v-a mâncat piciorul. -V-a mâncat piciorul”, este un alt fragment dintr-o discuție purtată cu cel de-al doilea ofițer sub acoperire.

Într-un final, agentul acceptă ca șoferița să plătească doar ”amendă” de 900 de lei și îi înmânează permisul de conducere.

În instanță cei doi polițiști și-au recunoscut faptele, explicând că acea foaie roz pe care o semnau șoferii era folosită ”la derută”, nefiind un document oficial.

