Polițiștii ar fi oprit mașini ca să le folosească drept scut, pentru a bloca un automobil suspect. Ce răspunde Poliția Română

Un șofer îi acuză pe polițiștii din Sibiu că l-ar fi folosit pe el și pe alți șoferi pe post de ”scuturi umane”, pentru a prinde un suspect.

Într-o postare pe Facebook, Andrei Ghica a susținut că, duminică, a fost oprit în trafic, în localitatea Șelimbăr (Sibiu), de un echipaj de poliție, care i-a mai oprit și pe alți șoferi, fără a le explica din ce motiv au fost opriți.

Doar câteva secunde mai târziu, mașina lui Ghica și alte autoturisme au fost lovite în plin de o mașină furată, care era urmărită de o mașină de poliție.

Andrei Ghica susține că impactul dintre mașina urmărită și celelalte vehicule s-a produs deși un alt polițist avea - dar nu a utilizat - un dispozitiv cu tepi menit sa opreasca fortat un autovehicul in deplasare, informează G4 Media în ziua de 21 octombrie 2024.

"N-a mai durat decat cateva secunde pana cand am fost loviti din spate, din plin, de masina despre care am aflat mai apoi ca era furata si condusa de o persoana de cetatenie elvetiana, fara permis, aflata sub influenta drogurilor si care era urmarita de catre o masina de politie. In urma impactului am fost aruncati, cu tot cu masina noastra, aproximativ 15 metri in fata", a scris, pe Facebook, Andrei Ghica.

Ads

În replică, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu a respins acuzația că ar fi folosit mașinile unor șoferi nevinovați pe post de scut.

Potrivit IPJ Sibiu, poliţiştii din Sibiu şi Braşov au declanşat, duminică, o operaţiune de tip ”năvodul”, după ce au fost sesizaţi că o maşină a fost furată de lângă Făgăraş. La un moment dat, autoturismul furat a fost observat pe DN1, pe sectorul de drum Veştem - Şelimbăr.

”Cetăţeanul străin urmărit în trafic de către poliţiştii rutieri din cadrul IPJ Sibiu nu a oprit la semnalele regulamentare efectuate de către aceştia şi, încercând să fugă, pe traseul său a fost implicat în 2 evenimente rutiere. Astfel, a acroşat un autoturism pe DN1, în sensul giratoriu cu DJ 106D, soldat doar cu pagube materiale. Al doilea accident, în care au fost implicate 4 autoturisme s-a produs pe DN1, în Şelimbăr, în apropierea unei staţii de alimentare cu combustibil. Cele 4 maşini erau conduse pe aceeaşi direcţie de deplasare, iar în urma accidentului au rezultat 3 răniţi, 2 femei şi un bărbat”, a arătat sursa citată, potrivit News.ro.

Ads

Maşinile care au fost avariate erau conduse de un bărbat în vârstă de 48 de ani, din Tălmaciu (rănit în accident), un bărbat de 43 de ani din Scoreiu (victima din acest auto o femeie de 49 de ani, din Scoreiu), un şofer de 50 de ani din Sfântu Gheorghe şi o altă maşină condusă de către o femeie în vârstă de 71 de ani, din Piteşti.

Potrivit Poliţiei, şoferul urmărit, un tânăr în vârstă de 19 ani, cetăţean străin, a fost verificat în bazele de date şi a rezultat faptul că nu este posesor de permis de conducere. De asemenea, el a fost testat cu aparatele din dotarea Poliției, fiind pozitiv la o substanţă psihoactivă, astfel că a fost însoţit la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii prezenţei în sânge a vreunei substanţe psihoactive.

De altfel, atunci când a fost prins, tânărul elveţian, într-o stare vizibil alterată, a afirmat că dorea să ajungă la ”Hoia Baciu” pentru ”stră-stră-străbunicul său, Contele Dracula, Vlad Ţepeş” şi că speră să poată deveni ”vampir”, întrucât a visat toată viaţa la acest lucru.

Ads

Cercetările în acest caz continuă.

După apariţia relatării privind acţiunea poliţiştilor, IPJ Sibiu a transmis că ”toate aspectele care privesc modul de intervenţie a poliţiştilor pentru interceparea în trafic şi reţinerea unui bărbat suspectat de săvârşirea unei infracţiuni de furt, comise în judeţul Braşov, sunt supuse unei analize atent desfăşurate la nivelul instituţiei”.

”Subliniem faptul că în niciun caz, prin modul de acţiune, poliţiştii nu au folosit maşini ale participanţilor la trafic pentru oprirea şoferului urmărit. Întreaga misiune, din momentul observării maşinii suspecte în trafic pe DN 1, Hula Bradului şi până la prinderea bărbatului care o conducea, s-a derulat contra cronometru, iar poliţiştii aflaţi în urmărire au avut ca obiectiv prioritar siguranţa celorlaţi participanţi la trafic. Este regretabil faptul că participanţi la trafic au avut de suferit în urma acestei misiuni şi, pentru a stabili dacă au fost sau nu sincope în modul de acţiune a poliţiştilor, modul de intervenţie este analizat de către poliţiştii din cadrul Serviciului de Pregătire Profesională şi Serviciului Rutier. În funcţie de concluziile care reies în urma acestei analize, vor fi dispuse măsuri în consecinţă”, a precizat IPJ Sibiu.

Ads