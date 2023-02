Conflictele din trafic pot scăpa ușor de sub control, iar șoferii ajung la violențe. Uneori o simplă tamponare poate degenera.

Este cazul relatat de scriitorul Silviu Iliuță, după ce soția sa a fost implicată într-o ciocnire ușoară. Aceasta a încercat să stea de vorbă cu șoferul în a cărui mașină a intrat, pentru a încheia o amiabilă, însă acesta a avut o reacție neașteptată, a izbit-o cu o căciulă în față și a speriat-o.

Echipajul de poliție chemat la locul incidentului a ironizat-o pe șoferiță, încercând să o convingă că nu a pățit nimic, de fapt, după cum a scris Silviu Iliuță pe Facebook.

"A intrat soția mea cu mașina în altă mașină. Ciocnire ușoară, o bară zgâriată, nimic grav. Nu eram acolo. S-a dat jos din mașină, a mers la șoferul celeilalte mașini să facă schimb de date. Nenea ăla, trecut de 60, n-a răspuns, vorbea la telefon. În cele din urmă, a dat geamul jos și a izbit-o brusc cu căciula în față.

Speriată, cu doi copii în mașină, s-a încuiat și a sunat la 112. Cei de acolo au trimis Poliția Locală Chiajna, care deși are sediul la 3 minute, a ajuns la față locului in peste 20 de minute."

Dialogul cu cei doi polițiști

"Dialogul următor este redat întocmai (cu martori):

-Ce ați pățit, doamna?

-Uitați, am vrut să fac amiabilă, să schimb datele in urmă accidentului, și m-a lovit.

-Haideți, doamna, ați pățit ceva? Sangerati? Necesită spitalizare?

-Nu, nu e vorba de...

-Curge sânge? Nu vedeți că nu aveți nimic?

-Nu, e vorba despre faptul că m-a agresat. M-a lovit, încercăm să fac schimb de date, cum se face...

-Haideți, doamnă...

-Mă scuzați că v-am deranjat, zice soția. Nu trebuia să va chem?

-Ei, acum am venit, doamnă...

-Nu era normal să sun pentru agresiune? Adică dacă pățeam ceva, dacă sângeram, era diferit?

-Nu necesități spitalizare. Dacă doriți, depuneți plângere și mai vedeți...

Poliția Locală Chiajna. O agresiune fără răni vizibile e un fleac. Acum totul e in regulă, dar ma gândesc la femeile agresate din țara asta, toate sărmanele care cer ajutor de la organe, agresate de concubini, de cine știe cine și care sunt tratate așa. Păi îți vine să mai apelezi la ei?

Cam atât", a scris Silviu Iliuță.

"Obligatoriu plângere și la adresa individului, și la adresa domnilor polițiști"

În comentarii, cei mai mulți sunt revoltați de atitudinea polițiștilor.

"Îmi pare rău pentru soția dvs. E cumplit tratamentul pe care de multe ori li-l aplică bărbații femeilor mai ales în România. Iar intervențiile poliției ar fi hilare dacă nu ar fi triste. Pe mine m-a lovit cu biciul un vizitiu (conducea o trăsură la un festival al berii), eram pe bicicletă și el se distra, iar apoi a tras de hățuri și m-a scos scos din depășire pe contrasens. Am avut și o urmă ușoară de bici. O dublă infracțiune. L-am așteptat, l-am arătat poliției, l-au oprit apoi l-au lăsat să plece cu mine de față!…Am făcut reclamație. Și ce dacă?"

"Îmi pare rău că a trecut prin asta! Obligatoriu plângere și la adresa individului, și la adresa domnilor polițiști! Obligatoriu! *Plângeri/reclamații trimise Poliției Naționale, celei din Chiajna și oriunde mai e nevoie...E drept că va primi niște răspunsuri standard, daaaar măcar vor fi obligați să facă niște verificări, să pună niște întrebări și apoi să ofere niște răspunsuri oficiale!"

"Pe principiul "merge și-așa". Că e "doar" o altercație în trafic. Copiii din mașină și poate alți copii care au văzut, sunt cantitate neglijabilă. Nici nu sunt viitorii adulți... Grotesc... dezamăgitor. Că să nu zic îngrozitor."

"Nenea este un troglodit. Polițiștii veniți la față locului, pe lângă faptul că nu își respectă atribuțiunile de serviciu și fac de rușine haina militară, au probabil aceleași apucături față de femeile din viață lor privată, altfel nu îmi explic vocabularul folosit (că la piață) și faptul că nu au luat nicio măsură. Asta nu ar trebui să rămână așa. Îmi pare rău pt. d na și pt copiii care au văzut ce i s a întâmplat mamei lor."

"Ca femeie, în trafic, sunt aproape zilnic agresata verbal"

"Am avut ghinionul să mi se fure telefonul de către un taximetrist în vârstă, am sunat la 112 și m-au redirecționat către poliția Mangalia care a luat legătura cu domnul trecut de 60 de ani că să îl înștiințeze să se prezinte la secție unde ne-am întâlnit pentru a recupera telefonu, el a dat vină pe diabet, a lăsat telefonul și a plecat la care poliția mă întreabă ''nu îți este rușine să declari furt la 112? '' . Mi-am luat telefonul înapoi și am plecat cerând scuze pentru acest împrumut neautorizat."

"Că femeie, în trafic, sunt aproape zilnic agresată verbal și de mai multe ori mi s-a întâmplat că cel, spre ex: pe care l-am claxonat pentru că mi-a tăiat calea, care era în spatele meu și "mi-am permis" să las pe cineva să se bage în fața mea, pt că stăteam pe bandă de stânga deși cel din spatele meu voia să meargă înainte etc, să vină după mine, să se oprească în dreptul meu, să facă gesturi obscene, să mă jignească sau să se bage în față mea, să îmi taie calea, să pună frână brusc în față mea etc.

Toate astea și mult mai mult decât atât doar pentru că sunt femeie și în plus, nu am nr de București. În plus, mă descurc la condus destul de bine și asta nu le place multora...pt că sunt femeie și femeile conduc prost."

"Domnii ar fi meritat și dumnealor o căciulă peste față... Cum ar fi putut riposta? Doar n-ar fi sângerat și nici nu ar fi necesitat spitalizare. Așa își fac unii datoria."

