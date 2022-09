Peste 1400 de dosare care au ca obiect infracțiunea de ultraj, cu victime în general polițiști sau jandarmi, au fost judecate de instanțele din România în ultimii trei ani, conform site-ului Consiliului Superior al Magistraturii.

Toate aceste dosare s-a finalizat cu o soluție, condamnarea inculpaților sau din contră achitarea acestora. Pe lângă cauzele de ultraj judecate, pe rolul instanțelor se află alte câteva mii de dosare similare, în diferite stadii de judecată, dar în care magistrații nu s-au pronunțat încă.

Ce este ultrajul

Conform Codului Penal, infracțiunea de ultraj se referă la orice tip de agresiune îndreptată asupra unui fucționar public aflat în timpul exercitării serviciului.

”Ameninţarea săvârşită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă, lovirea sau alte violenţe, vătămarea corporală, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte ori omorul săvârşite împotriva unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuţii, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime”.

În cazul în care victime ale agresiunilor sau ale amenințărilor sunt polițiștii sau jandarmii, fapta se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite se majorează cu jumătate.

Așadar legea permite oricărui polițist care s-a simțit lezat ca urmare a amenințărilor primite în timpul serviciului să se plângă în instanță și chiar să ceară despăgubiri morale.

Agresorii găsiți vinovați de ultraj primesc însă pedepse simbolice, în general amenzi penale de câteva mii de lei sau câteva luni de închisoare cu suspendare. În multe dintre aceste dosare de ultraj, acuzațiile sunt de-a dreptul jenante, iar judecătorii au început să le reproșeze polițiștilor lipsa de fermitate în intervenție, dar și faptul că nu apelează la mijloacele din dotare așa cum le permite legea și statutul de apărător al ordinii publice, printre altele.

Jandarm bătut cu bățul de o fată de 17 ani

De exemplu un subofițer operativ în cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Cluj s-a adresat instanței de judecată după ce a fost atacat și lovit cu un băț de o fată de 17 ani. Jandarmul a fost rănit la mână, a suferit un hematom, pentru care a avut nevoie în 2,3 zile de îngrijiri medicale. Legiștii au consemnat în raport că leziunea traumatică nu a determinat punerea în primejdie a vieţii, infirmitate posttraumatică sau prejudiciu estetic grav şi permanent. Legal însă, fata a fost vinovată pentru că a atacat un jandarm în exercițiu funcțiunii.

Toată întâmplarea s-a petrecut într-o pădure din județul Cluj unde jandarmul însoțit de un coleg de-al său și de pădurar au fost atacați de hoții de cetină, doi adolescenți, un băiat și o fată în vârstă de 17 ani. Cei doi, neșcolarizați, dintr-o comunitate de rromi, au reacționat violent când au aflat că trebuie să meargă la poliție, așa că au început să arunce cu bețe în jandarmi, unul dintre ei fiind nimerit în mână. Ultragiat, conform legii, jandarmul s-a adresat instanței, iar fata de 17 ani a fost condamnată la trei luni de închisoare cu suspendare, iar partenerul ei a primit o pedeapsă dublă.

Ultragiați cu apă și cu degetul amenințător

Un alt caz similar de ultraj s-a petrecut în București unde o agentă de la Poliția Locală a fost lovită cu o sticlă din plastic, de 0,5 l, în frunte de una dintre persoanele care participa la un protest organizat de angajații unei societăți de salubritate, nemulțumiți că nu-și primiseră salariile. Ulterior acestui incident, polițista a fost stropită cu apă. Femeia a fost reclamată pentru ultraj, fiind condamnată de Judecătoria Sectorului 5.

Un al polițist, de data aceasta de la Poliția Națională, (Secția 12 Poliție, București) s-a adresat instanței acuzând că a fost mușcat de degetul inelar al mâinii drepte în timp ce încerca să imobilizeze un bărbat recalcitrant. Pentru această rană, polițistul a avut nevoie de 2-3 zile de îngrijiri medicale.

Teama de HIV

Agentul a explicat judecătorilor că timp de jumătate de an a stat cu teamă ”prin prisma posibilităţii de a contact virusul HIV (situaţie petrecută în alte cazuri similare)”, iar în prezent stă cu teama ”de a nu fi muşcat din nou din cauza faptului că atunci când s-a deplasat la INML s-a intersectat cu cineva, părând că întâlnirea a avut loc la intimidare”, se arată în motivarea instanței. Polițistul a cerut cu titlu de daune morale suma de 5000 de euro, însă instanța a acordat doar 1200 de euro, agresorul fiind condamnat totodată și la plata unei amenzi penale de 9000 de lei.

Tot un polițist din București a cerut ajutor în instanță după o încăierare care a avut loc în urma unui accident rutier produs în Sectorul 2. În acest caz, agresorii au fost rudele unei fetițe lovite pe trecerea de pietoni de un șofer neatent. Oamenii speriați de starea copilului au devenit agresivi, ținta lor fiind șoferul pe care îl tot căutau în mulțimea strânsă la fața locului pentru a-i cere socoteală. Un echipaj de poliție a intervenit la caz, iar șoferul a fost invitat să intre în mașina poliției până ce situația se va calma. Furioși, martorii au acuzat polițistul că ține partea șoferului care lovise fetița, unul dintre bărbați apropiindu-se pe unul dintre agenți pe care l-a împins ”amenințător” cu degetul spunându-i că îi va arăta ”şmecherie” atunci când nu va purta uniforma de polițist.

Inclusiv completul de judecători din cadrul Curții de Apel București care au judecat această cauză au considerat că tot ceea ce s-a întâmplat imediat după accidentul rutier a fost un ”episod punctual, izolat, pe fondul stării de îngrijorare generate de accidentul de circulaţie produs”. Agresorii au fost astfel achitați pentru „tulburarea ordinii şi liniştii publice”, primind doar pedeapsa de șase luni de închisoare cu suspendare.

Un judecător din Prahova a fost și mai transigent cu privire la modul în care polițiștii înțeleg să se comporte în timpul unei intervenții unde au de potolit persoane cu comportament agresiv. Magistratul din cadrul Judecătoriei Câmpina a precizat că înjurăturile nu pot fi incriminate de fapte de ultraj, subliniind că un polițist are în fișa postului să asigure liniște și ordinea publică, iar pentru acest scop a are la dispoziție mijloace legale să-şi ducă la îndeplinire misiunea, fiind autorizat de lege să deţină armament letal şi alte mijloace de intervenție asupra persoanelor. În astfel de situații, când polițistul are de-a face cu un individ violent, nu se mai justifică lipsa de fermitate, a concluzionat magistratul.

