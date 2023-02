Soţia lui David Gilmour de la Pink Floyd l-a atacat pe Roger Waters numindu-l "antisemit" şi "apologet" al lui Putin

Polly Samson, soţia lui David Gilmour de la Pink Floyd şi textieră la două din cele mai recente albume ale trupei, l-a atacat pe fostul lider al trupei Roger Waters pe Twitter, descriindu-l "antisemit" şi că face „apologia lui Putin”, potrivit The Guardian.

„Din păcate (Waters) eşti antisemit până în străfundul sufletului tău putred”, a scris ea. „De asemenea, un apologet al lui Putin şi un mincinos, hoţ, ipocrit, eviţi să plăteşti taxe, misogin, bolnav de invidie, megaloman. Ajunge cu prostiile tale".

Ca răspuns la mesajul de pe Twitter al lui Samson, Waters a postat o declaraţie: „Roger Waters este conştient de comentariile incendiare şi extrem de inexacte făcute despre el pe Twitter de Polly Samson, pe care le respinge în totalitate. În prezent, primeşte sfaturi cu privire la poziţia sa".

Mesajul lui Samson se referă, aparent, la un interviu pe care Waters l-a acordat ziarului Berliner Zeitung la începutul acestei luni, republicat în traducere pe site-ul lui Waters, în care se întreabă dacă „Putin (este) un gangster mai mare decât Joe Biden şi decât toţi cei care se ocupă de politica americană de la al Doilea Război Mondial” şi mai spune că Putin „guvernează cu atenţie, luând decizii pe baza unui consens în guvernul Federaţiei Ruse”.

În interviu, Waters a mai spus că „activiştii de Lobby din Israel” încercau să îi anuleze concertele din Germania şi că „israelienii comit genocid. La fel cum a făcut Marea Britanie în timpul perioadei noastre coloniale... Am crezut despre noi că suntem în mod inerent superiori poporului indigen, la fel cum fac israelienii în Palestina". El îşi exprimă, de asemenea, sprijinul continuu pentru mişcarea Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) şi că va cânta în continuare la Moscova, „având în vedere că Moscova nu conduce un stat de apartheid bazat pe genocidul locuitorilor indigeni”.

Rogers a fost mult timp acuzat de antisemitism din cauza comparaţiilor sale repetate între statul israelian şi Germania nazistă. Scriind pentru New York Observer în 2013, rabinul Shmuley Boteach i-a scris lui Waters că nu are „nicio decenţă, nici inimă, nici suflet” pentru a compara „evreii cu monştrii care i-au ucis”. În răspuns, Waters a recunoscut că „Holocaustul a fost brutal şi dezgustător dincolo de imaginaţia noastră”, dar că „deplânge [s] politicile guvernului israelian în teritoriile ocupate şi Gaza” şi că „nu a fost un antisemit”.

În 2017, radiodifuzorii germani au anulat difuzarea concertelor lui Waters la Berlin şi Köln din cauza „acuzaţiilor de antisemitism la adresa lui”.

Anul trecut, două concerte programate ale Waters în Polonia au fost anulate din cauza unei scrisori deschise pe care i-a trimis-o primei doamne ucrainene, Olena Zelenska, în care spunea că „extremiştii naţionalişti” din Ucraina sunt de vină pentru „acest război dezastruos”.

Sadly @rogerwaters you are antisemitic to your rotten core. Also a Putin apologist and a lying, thieving, hypocritical, tax-avoiding, lip-synching,misogynistic, sick-with-envy, megalomaniac. Enough of your nonsense.