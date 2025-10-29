Victorie în Liga Campionilor: echipă care a făcut spectacol, pe teren propriu

Miercuri, 29 Octombrie 2025
CSM Oradea FOTO Facebook CM Oradea

Campioana CSM Oradea a obţinut marţi, în faţa propriilor fani, prima victorie din grupa C a Ligii Campionilor, scor 14-7, cu Primorac Kotor.

Scorul pe reprize a fost 4-1, 2-2, 5-1, 3-3.

La debutul în grupa C, CSM Oradea a pierdut cu deţinătoarea trofeului, FTC Budapesta, scor 11-19.

În continuare, CSM Oradea va avea următorul program în grupă: CSM Oradea – AN Brescia (12 noiembrie), CSM Oradea – FTC Budapesta (18 noiembrie), Primorac Kotor – CSM Oradea (2 decembrie) şi AN Brescia – CSM Oradea (10 februarie 2026).

Primele două clasate în fiecare grupă se vor califica în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, iar echipele de pe locurile 3-4 vor continua în optimile de finală ale LEN EuroCup.

