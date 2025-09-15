Campionatul European de polo: România, gata de meciul de debut cu Italia

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 11:35
130 citiri
Campionatul European de polo: România, gata de meciul de debut cu Italia
Naționala de Polo participă la Campionatul European. Foto: Facebook / Federatia Romana de Polo

Echipa națională de polo masculin a României va debuta cu Italia la Campionatul European din 2026.

România face parte din Grupa D, alături de Turcia, Italia și Slovacia.

Programul României (Faza grupelor):

  • 11/01/2026, ora 20:30 → România – Italia
  • 13/01/2026, ora 15:15 → România – Slovacia
  • 15/01/2026, ora 18:00 → România – Turcia

Primele 3 echipe din fiecare grupă se unesc cu o altă grupă, formând o grupă de 6 echipe. România se va uni cu Grupa B (Slovenia, Grecia, Croația, Georgia), formând Grupa F. Punctele se păstrează. Se joacă încă 3 meciuri cu echipele din grupa unită. În total, fiecare echipă va avea 6 meciuri în faza grupelor.

Primele 2 echipe din grupele nou formate se califică direct în semifinale, locul 3 din grupă joacă meciul de clasificare pentru poziția a 5-a, locul 4 pentru poziția a 7-a, locul 5 pentru locul 9 și locul 6 pentru locul 11.

Campionatul European din 2026 va avea loc la Belgrad, între 10-25 ianuarie 2026.

La ediția din 2024, România s-a clasat pe locul 8.

Analiză: (Ne)putința României și drona rusească
Analiză: (Ne)putința României și drona rusească
O dronă rusească s-a plimbat 50 de minute deasupra teritoriului țării fără a fi doborâtă, iar ministrul Apărării spune că românii trebuie să se obișnuiască să fie spectatori la...
O femeie a murit după ce un bărbat a sărit de la etajul 4 și a căzut peste ea. Unde a avut loc tragedia
O femeie a murit după ce un bărbat a sărit de la etajul 4 și a căzut peste ea. Unde a avut loc tragedia
Un bărbat în vârstă de 70 de ani, care a încercat să se sinucidă sărind de la etajul 4, a omorât o femeie după ce a căzut peste ea. Bărbatul a fost dus în stare gravă la spital și...
#polo, #Romania, #Italia , #polo
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Numit "tradator" in tara sa, Novak Djokovic le-a spus "ADIO" sarbilor. Cum a fost primit in Grecia
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Mirel Radoi a parasit stadionul la o ora de la finalul partidei, dupa ce i-a fost acordat primul ajutor in vestiar

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Final incredibil la maratonul de la Campionatul Mondial de atletism. Cursa decisă la foto-finish VIDEO
  2. Campionatul European de polo: România, gata de meciul de debut cu Italia
  3. Noua senzație a tenisului: are doar 17 ani și deja a câștigat primul titlu WTA 500 VIDEO
  4. Fostul selecționer care e gata să revină pe banca tricolorilor: „Nu o să spun nu niciodată echipei naționale.”
  5. Reacția presei din Ungaria, după ce Csikszereda a reușit să o încurce pe FCSB
  6. Mama Sabrinei Voinea, mesaj "acid" după aurul fiicei sale: "Data viitoare mă voi supăra și mai tare"
  7. Așa ceva nu s-a mai văzut: cursa de maraton de la Mondialele de atletism s-a decis la fotofiniș VIDEO
  8. Triumf pentru România în Cupa Davis: jucătorul debutant a adus victoria României
  9. Modric, "nemuritor": A marcat golul victoriei pentru AC Milan și s-a bucurat ca un copil VIDEO
  10. Rezultat uluitor în meciul dintre Barcelona și Valencia. La pauză era doar 1-0, apoi a venit "taifunul"