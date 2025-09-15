Campionatul European de polo: România, gata de meciul de debut cu Italia

Naționala de Polo participă la Campionatul European. Foto: Facebook / Federatia Romana de Polo

Echipa națională de polo masculin a României va debuta cu Italia la Campionatul European din 2026.

România face parte din Grupa D, alături de Turcia, Italia și Slovacia.

Programul României (Faza grupelor):

11/01/2026, ora 20:30 → România – Italia

13/01/2026, ora 15:15 → România – Slovacia

15/01/2026, ora 18:00 → România – Turcia

Primele 3 echipe din fiecare grupă se unesc cu o altă grupă, formând o grupă de 6 echipe. România se va uni cu Grupa B (Slovenia, Grecia, Croația, Georgia), formând Grupa F. Punctele se păstrează. Se joacă încă 3 meciuri cu echipele din grupa unită. În total, fiecare echipă va avea 6 meciuri în faza grupelor.

Primele 2 echipe din grupele nou formate se califică direct în semifinale, locul 3 din grupă joacă meciul de clasificare pentru poziția a 5-a, locul 4 pentru poziția a 7-a, locul 5 pentru locul 9 și locul 6 pentru locul 11.

Campionatul European din 2026 va avea loc la Belgrad, între 10-25 ianuarie 2026.

La ediția din 2024, România s-a clasat pe locul 8.

