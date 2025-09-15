Campionatul European de polo: România, gata de meciul de debut cu Italia

Echipa națională de polo masculin a României va debuta cu Italia la Campionatul European din 2026.
România face parte din Grupa D, alături de Turcia, Italia și Slovacia.
Programul României (Faza grupelor):
Primele 3 echipe din fiecare grupă se unesc cu o altă grupă, formând o grupă de 6 echipe. România se va uni cu Grupa B (Slovenia, Grecia, Croația, Georgia), formând Grupa F. Punctele se păstrează. Se joacă încă 3 meciuri cu echipele din grupa unită. În total, fiecare echipă va avea 6 meciuri în faza grupelor.
Primele 2 echipe din grupele nou formate se califică direct în semifinale, locul 3 din grupă joacă meciul de clasificare pentru poziția a 5-a, locul 4 pentru poziția a 7-a, locul 5 pentru locul 9 și locul 6 pentru locul 11.
Campionatul European din 2026 va avea loc la Belgrad, între 10-25 ianuarie 2026.
La ediția din 2024, România s-a clasat pe locul 8.