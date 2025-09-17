La suprafață, câmpurile de lângă satul Pniewo, în vestul Poloniei, par obișnuite: întinderi galbene de culturi, presărate ici-colo cu păduri. Însă sub acest peisaj liniștit se ascunde o construcție cu o istorie sumbră — un oraș subteran ridicat de naziști.

Cunoscut sub numele de Festungsfront Oder-Warthe-Bogen sau Ostwall, complexul a fost construit înainte de al Doilea Război Mondial, în cadrul planurilor lui Adolf Hitler de a fortifica frontiera estică a Germaniei în fața Poloniei și a Uniunii Sovietice. Întins pe aproape 30 de kilometri între râurile Oder și Warta, sistemul includea tuneluri, gări subterane, buncăre și spații de luptă.

Astăzi, o parte din acest vast labirint poate fi vizitată, după ce a fost transformat într-un muzeu al fortificațiilor. Însă istoria complexului este una de ambiții neîmplinite și abandon, relatează CNN.

Dzień Dobry, Międzyrzecki Rejon Umocniony (Festungsfront Oder-Warthe-Bogen) – bunkry, fortyfikacje system podziemnych korytarzy i stanowisk zaprojektowany aby zapewnić bezpieczeństwo w ówczesnych niestabilnych w Europie czasach. Funkcje różne - na wszelki wypadek defensywna z… pic.twitter.com/DQMtUp3JHb — Michal Sloma (@michal_sloma) August 12, 2025

De la proiect grandios la eșec strategic

Construcția a început în 1936, după ce Hitler a aprobat personal planurile. Inginerii imaginau o linie defensivă de aproape 80 de kilometri, menită să protejeze Berlinul. Doar segmentul central, realizat din milioane de metri cubi de beton, putea găzdui zeci de mii de soldați.

Însă, până în 1938, atenția Germaniei se mutase către frontul vestic. Odată cu invadarea Poloniei în 1939, proiectul și-a pierdut relevanța strategică. În ianuarie 1945, Armata Roșie a cucerit complexul în doar trei zile. Ostwall a fost apoi abandonat.

Polonia a întreținut pentru scurt timp buncărele, dar până în anii 1960 acestea au fost lăsate din nou în paragină.

Majestatyczny, mroczny, tajemniczy. Taki jest Międzyrzecki Rejon Umocniony, który w oryginalnej nazwie brzmi Ostwall lub Festungsfront im Oder-Warthe Bogen. To, co znajduje się kilkanaście metrów pod ziemią to prawdziwy majstersztyk. https://t.co/E7xFRQWA2n pic.twitter.com/A3b73fILGH — RSmaxxx (@rsmaxxxONLINE) August 4, 2025

O nouă viață: lilieci și turism

După război, tunelurile au devenit adăpost pentru colonii impresionante de lilieci, care găsesc aici condiții ideale de hibernare. Astăzi, până la 40.000 de exemplare din 12 specii se adună anual, transformând Ostwall într-unul dintre cele mai mari habitate de lilieci din Europa.

În paralel, complexul a fost redeschis vizitatorilor. În 2011, Muzeul Regiunii Fortificate Międzyrzecz a inclus 30 de kilometri de tuneluri în circuitul turistic. Atmosfera rece și umedă, manechinele militare și infrastructura de aproape un secol oferă vizitatorilor o experiență imersivă.

Pe lângă turiști, în anii 1980 și 1990, tunelurile au atras un fenomen subcultural: așa-numiții „Oameni ai Buncărelor”, care organizau petreceri și concerte clandestine. Urmele lor, sub formă de graffiti și inscripții, se regăsesc și astăzi pe pereți.

Între trecut sumbru și atracții moderne

Astăzi, vizitatorii pot alege tururi de diferite durate sau chiar o plimbare cu trenul electric subteran. Muzeul este cel mai vizitat obiectiv din regiunea Lubusz, dar nu singurul. Zona găzduiește festivaluri de vin, datorită numeroaselor podgorii, și o statuie monumentală a lui Iisus Hristos, considerată cea mai înaltă din lume, ridicată lângă orașul Świebodzin.

Astfel, într-un spațiu restrâns, vestul Poloniei oferă contraste surprinzătoare: fortificații naziste, una dintre cele mai mari colonii de lilieci din Europa, simboluri religioase moderne și peisaje viticole supranumite „Toscana Poloniei”.

