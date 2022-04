Iga Swiatek va ține minte toată viața meciul cu Mihaela Buzărnescu. Motivul pentru care lidera mondială se teme de româncă

Vineri, 15 aprilie, vor avea loc meciurile Irina Begu, locul 63 WTA - Magda Linette, locul 58 WTA, şi Mihaela Buzărnescu (123 WTA) - Iga Swiatek, locul 1 WTA, în cadrul întâlnirii Polonia - Roâmnia din calificările pentru turneul final al Billie Jean King Cup.

Jocurile de vineri încep la ora 14.00.

În ceea ce o privește pe noua lideră mondială Iga Swiatek, poloneza va ține minte toată viața confruntarea cu Buzărnescu, în condițiile în care este prima sa partidă de când a preluat șefia clasamentului WTA de la Ashleigh Barty, retrasă din activitate.

Cu o zi înainte de debutul confruntării Polonia - România, Iga Swiatek și-a analizat adversarele de la simplu.

„Pe Begu o cunosc, am mai jucat cu ea la Wimbledon (n.r.: poloneza a câștigat cu 6-1, 6-0 în 2021). Dar era o suprafață complet diferită. Acum vom juca pe teren dur, așa că trebuie să mă pregătesc din nou din punct de vedere tactic. Ideea principală este să mă adaptez la Mihaela, care este stângace. Dar pentru mine cea mai importantă sarcină este să mă concentrez asupra mea”, a declarat Iga Swiatek.

Sâmbătă, de la ora 12.00, se dispută meciurile de simplu Irina Begu - Iga Swiatek şi Mihalea Buzărnescu - Magda Linette, precm şi partida de dublu Magdalena Frech / Alicija Rosolska - Andreea Mitu / Andreea Prisacariu.

Echipa învingătoare a acestei întâlniri va merge la Turneul Final 2022, printre cele mai bune 12 formaţii din lume.

Echipa învinsă va juca un baraj de rămânere în Grupa Mondială.

🇵🇱🇵🇱🇵🇱

The stage for @iga_swiatek's first match as world No. 1 could hardly be more perfect

She will play both for, and in, her home country, in a city just 100km South of where she grew up#BJKCup