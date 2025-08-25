Refugiații ucraineni au intrat în vizorul noului președinte al Poloniei. Nawrocki vrea tăierea ajutoarelor sociale. Cine sunt cei vizați

Karol Nawrocki, noul președinte polonez, a prezentat luni, 25 august, o propunere de limitare a accesului ucrainenilor la alocațiile pentru copii și la asistența medicală, relatează Reuters.

De la invazia Rusiei din 2022, Polonia a fost unul dintre cei mai fermi susținători ai Ucrainei, însă unii polonezi au început să se arate obosiți de numărul mare de refugiați, iar tensiunile dintre Varșovia și Kiev, legate de masacrele din Volânia, din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, au ieșit de multe ori la suprafață.

Statisticile oficiale susțin că cel puțin 1,5 milioane de cetățeni ucraineni locuiesc în Polonia în prezent.

Președintele Nawrocki, naționalist conservator ca și liderul american Donald Trump, a promis în campania electorală din acest an să pună „polonezii pe primul loc” și să limiteze drepturile străinilor în Polonia.

„Nu mi-am schimbat opinia și intenționez să îmi îndeplinesc obligațiile, iar eu cred că alocația (pentru familie) ar trebui acordată doar acelor ucraineni care fac efortul de a munci în Polonia, la fel și în privința serviciilor medicale”, a declarat Nawrocki luni, 25 august, în fața ziariștilor.

Ministerul de Externe al Ucrainei nu a răspuns deocamdată la solicitarea de comentarii.

Dacă copiii lor frecventează școlile poloneze, refugiații din Ucraina sunt eligibili să primească alocația lunară pentru familie, de 800 de zloți (219 dolari) per copil. Și alte țări din UE, cum ar fi Germania, au propus la rândul lor recent reducerea beneficiilor.

În Polonia, președintele poate propune proiecte de lege și poate bloca prin veto legislația guvernului. Condus, în prezent, de premierul Donald Tusk, un centrist pro-UE, opozant al lui Nawrocki, Executivul poate la rândul său bloca propunerile președintelui, ceea ce poate duce la un impas politic.

