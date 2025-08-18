Marea absentă de la discuțiile din SUA. Țara europeană a cărei lipsă „a surprins”. Cum s-a ajuns în această situație

Liderii europeni se află la Washington, pentru discuții privind Ucraina FOTO X/ Margo Martin

Liderii europeni se află la Washington, pentru discuții privind Ucraina.

Premierul britanic Keir Starmer a ajuns primul, iar secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, fost înaintea discuțiilor în Ambasada Ucrainei la Washington. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele finlandez Alexander Stubb se aflau și ei în clădire, pregătindu-se pentru vizita la Casa Albă.

Din partea europeană, se remarcă însă o absență notabilă, Polonia nefiind reprezentată, în ciuda faptului că a participat la rundele anterioare de consultări cu Trump, inclusiv cu câteva zile înainte de summitul de săptămâna trecută din Alaska, scrie The Guardian.

De la alegerea sa, noul președinte naționalist și susținut de Trump, Karol Nawrocki, se află în conflict cu coaliția pro-europeană condusă de fostul președinte al Consiliului European, Donald Tusk, inclusiv cu privire la cine deține prioritatea în politica externă, în special în relația cu SUA, o dispută ce amintește de una similară din România din perioada Băsescu-Ponta.

Constituția Poloniei prevede în mod vag că președintele Republicii cooperează cu prim-ministrul și cu ministrul competent în materie de politică externă.

Înaintea summitului de săptămâna trecută din Alaska, a existat o oarecare confuzie cu privire la cine va participa la convorbirile pregătitoare, deoarece cei doi nu erau de acord cu privire la rolurile lor constituționale. În cele din urmă, Tusk s-a alăturat convorbirii interne europene și discuțiilor din „Coaliția de Voință”, dar rivalul său politic, Nawrocki, a fost cel care a reprezentat Polonia la convorbirea principală cu Trump - o cerere care ar fi fost transmisă în mod special de Casa Albă.

Înaintea reuniunii de luni, ministrul de externe, Radosław Sikorski, a reprezentat Polonia la reuniunea pregătitoare în formatul „Coaliției de Voință” din weekend, ceea ce a stârnit și mai multe semne de întrebare.

Cu toate acestea, duminică, purtătorul de cuvânt al lui Nawrocki părea să sugereze că președintele ia în considerare participarea la vizita liderilor europeni în SUA și a promis că va oferi mai multe informații până la sfârșitul zilei, însă nu a venit nicio confirmare oficială.

Cele două tabere au ajuns în cele din urmă să se acuze reciproc luni, după ce s-a aflat că Polonia nu va fi reprezentată.

În cadrul unei ceremonii la Varșovia, Nawrocki a declarat că i-a spus clar lui Trump că nu are încredere în Vladimir Putin și Rusia, dar a susținut că este rolul guvernului să participe la acest format special, întrucât Tusk a participat la summiturile anterioare ale Coaliției. El a adăugat că este singurul lider european care are o întâlnire bilaterală cu Trump la Casa Albă, pe 3 septembrie, și că va ridica aceste probleme atunci.

Dar ministrul polonez de externe, Sikorski, a reacționat rapid la acest aspect, afirmând: „Vă informez că președintele Statelor Unite este cel care adresează invitații la întâlnirile de la Casa Albă, cu care reprezentanții polonezi ai mișcării MAGA, precum și președintele Nawrocki personal, au relații privilegiate. Le cer să folosească aceste relații în beneficiul Poloniei și al Europei.”

Comentariile sale au stârnit o reacție din partea consilierului pentru politică externă al lui Nawrocki, Marcin Przydacz, care a afirmat că, întrucât Sikorski a participat la convorbirea telefonică de duminică, înaintea reuniunii, era responsabilitatea lui să se convingă că Polonia participă la reuniune, președintele rămânând fidel planurilor sale inițiale pentru vizita de luna viitoare.

Trump said that Russia will release prisoners of war “very soon, like immediately.” "I know there's over a thousand prisoners, and I know they're [Russia] going to release them. Maybe they're going to release them very soon, like immediately, which I think is great." pic.twitter.com/XKoRLgVMcJ — Visegrád 24 (@visegrad24) August 18, 2025

