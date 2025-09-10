UPDATE Polonia activează Articolul 4. Donald Tusk: „Rusia declară război întregii lumi”

Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 13:04
Prim-ministrul Donald Tusk Foto: Facebook/Donald Tusk

Premierul polonez Donald Tusk a declarat că Polonia a solicitat invocarea articolului 4 din tratatul NATO şi că se află în consultări continue cu aliaţii pentru a consolida apărarea aeriană a Poloniei, după ce în cursul nopţii au existat 19 intruziuni în spaţiul aerian al ţării.

UPDATE 13:04

Potrivit presei poloneze, resturile uneia dintre dronele doborâte au fost găsite la circa 300 de km de granița cu Ucraina.

De asemenea, premierul Donald Tusk a anunțat că în cursul nopții s-a decis închiderea temporară a aeroporturilor din Modlin, Varșovia, Rzeszów și Lublin pentru a asigura libertatea de operare a aviației militare și a sprijinului aliat.

Tusk a mai spus că decizia nu are legătură cu o amenințare directă la adresa aeroporturilor.

Știrea inițială

Premierul Tusk a spus că au existat 19 intruziuni în spaţiul aerian polonez peste noapte şi că o mare parte din drone au zburat din Belarus. Este probabil ca patru drone să fi fost doborâte, a menţionat el. Ultima dronă a fost doborâtă la ora 6:45 a.m. (07:45, ora României), a precizat Donald Tusk.

Un purtător de cuvânt al NATO a confirmat că este pentru prima dată când avioanele NATO au intervenit împotriva unor potenţiale ameninţări în spaţiul aerian aliat.

„Faptul că aceste drone, care reprezentau o ameninţare la adresa securităţii, au fost doborâte schimbă situaţia politică. Prin urmare, consultările cu aliaţii au luat forma unei solicitări oficiale de activare a articolului 4 din tratatul NATO”, a anunţat Tusk.

Articolul 4 prevede că membrii NATO se vor consulta ori de câte ori, în opinia oricăruia dintre ei, teritoriul, independenţa politică sau securitatea oricăruia dintre ei este ameninţată, precizează Reuters. În conformitate cu articolul 4, discuţiile din cadrul Consiliului Atlanticului de Nord, principalul organism de decizie politică al NATO, ar putea conduce la o formă de decizie sau acţiune comună.

Prim-ministrul polonez a mai spus că Polonia are nevoie de mai mult decât expresii de solidaritate şi de mai mult sprijin din partea aliaţilor.

NATO este în strânsă legătură cu Polonia şi alţi aliaţi, a declarat într-un comunicat generalul Alexus Grynkewich, comandantul militar al NATO. Alianţa a răspuns „rapid şi decisiv la situaţie, demonstrând capacitatea şi hotărârea noastră de a apăra teritoriul aliat”, a adăugat el.

Pe de altă parte, Tusk a subliniat că nu există niciun motiv să se afirme că Polonia se află în stare de război, dar se află în cea mai apropiată situaţie legată de un conflict armat de la Al Doilea Război Mondial.

Un diplomat rus a declarat miercuri că Polonia nu a prezentat nicio dovadă că dronele doborâte în Polonia erau de origine rusă, a relatat agenţia de ştiri rusă RIA. „Considerăm acuzaţiile nefondate. Nu a fost prezentată nicio dovadă că aceste drone sunt de origine rusă”, a declarat Andrei Ordaş, însărcinatul cu afaceri al Rusiei în Polonia, potrivit agenţiei de ştiri. El a adăugat că a fost convocat de Ministerul de Externe al Poloniei.

Rusia încalcă spațiul NATO
Intrarea dronelor rusești în Rusia ar putea fi un test al Kremlinului pentru a vedea reacția NATO și a SUA
13:35 - Intrarea dronelor rusești în Rusia ar putea fi un test al Kremlinului pentru a vedea reacția NATO și a SUA
Intrarea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei ridică semne de întrebare privind intențiile Moscovei și limitele răbdării NATO și a reacției SUA. O analiză Sky News arată că...
Moscova respinge acuzațiile Varșoviei, în prima reacție după doborârea dronelor rusești care au intrat în spațiul aerian al Poloniei
13:16 - Moscova respinge acuzațiile Varșoviei, în prima reacție după doborârea dronelor rusești care au intrat în spațiul aerian al Poloniei
Moscova respinge acuzațiile Varșoviei după ce Polonia a doborât mai multe drone intrate în spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei. În timp ce premierul Donald Tusk...
Generalul Bălăceanu, tranșant pe tema dronelor rusești doborâte în Polonia: „Dacă a fost un zbor planificat, și nu drone în derivă, atunci e o provocare a Rusiei la adresa NATO”
13:07 - Generalul Bălăceanu, tranșant pe tema dronelor rusești doborâte în Polonia: „Dacă a fost un zbor planificat, și nu drone în derivă, atunci e o provocare a Rusiei la adresa NATO”
Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu consideră că, în cazul în care dronele rusești doborâte în spațiul aerian al Poloniei au făcut parte dintr-un „zbor planificat”, și nu au...
13:04 - UPDATE Polonia activează Articolul 4. Donald Tusk: „Rusia declară război întregii lumi”
Premierul polonez Donald Tusk a declarat că Polonia a solicitat invocarea articolului 4 din tratatul NATO şi că se află în consultări continue cu aliaţii pentru a consolida apărarea...
Oana Țoiu, ministrul de Externe al României, reacție în cazul dronelor rusești prăbușite în Polonia: „Model al nerespectării suveranității!”
12:50 - Oana Țoiu, ministrul de Externe al României, reacție în cazul dronelor rusești prăbușite în Polonia: „Model al nerespectării suveranității!”
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, afirmă, miercuri, că încălcarea spaţiului aerian al Poloniei ”este inacceptabilă” şi apreciază că bombardamentele ruseşti în imediata apropiere a...
Reacție a președintelui Nicușor Dan, după atacul cu drone rusești din Polonia. "Acest lucru este inacceptabil, Rusia trebuie oprită și presată să vină la masa negocierilor."
12:30 - Reacție a președintelui Nicușor Dan, după atacul cu drone rusești din Polonia. "Acest lucru este inacceptabil, Rusia trebuie oprită și presată să vină la masa negocierilor."
Reacția a președintelui Nicușor Dan pe fondul tensiunilor tot mai mari de la granița estică a NATO, după ce mai multe drone rusești au pătruns adânc în Polonia. Într-o postare pe...
Moșteanu, ministrul Apărării, avertisment la adresa Rusiei, după invazia spațiului aerian polonez: „Vom răspunde ferm”
12:04 - Moșteanu, ministrul Apărării, avertisment la adresa Rusiei, după invazia spațiului aerian polonez: „Vom răspunde ferm”
România a oferit prima reacție prin vocea ministrului Moșteanu, după ce Polonia a doborât mai multe drone ale Rusiei, care se aflau în spațiul aerian al NATO. Oficialul de la MApN are un...
Ce înseamnă Articolul 4 NATO pe care Polonia vrea să-l activeze după incursiunea fără precedent a dronelor rusești
11:29 - Ce înseamnă Articolul 4 NATO pe care Polonia vrea să-l activeze după incursiunea fără precedent a dronelor rusești
Mai multe drone rusești au pătruns până la 50 km în teritoriul Poloniei, distrugând proprietăți și forțând activarea apărării aeriene și mobilizarea avioanelor aliate F-16 și F-35....
Preşedinta Parlamentului European, după atacul cu drone rusești pe teritoriul polonez. „Are tot dreptul să se apere împotriva oricărui atac”
11:27 - Preşedinta Parlamentului European, după atacul cu drone rusești pe teritoriul polonez. „Are tot dreptul să se apere împotriva oricărui atac”
Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, spune că Polonia are tot dreptul să se apere, iar Uniunea Europeană (UE) trebuie să se asigure că este pregătită să facă față...
Dronele rusești care au intrat în Polonia, o "provocare de amploare" a Rusiei. Premierul polonez a informat deja NATO. Urmează activarea Articolului 5?
11:27 - Dronele rusești care au intrat în Polonia, o "provocare de amploare" a Rusiei. Premierul polonez a informat deja NATO. Urmează activarea Articolului 5?
Forțele poloneze au doborât drone rusești care au pătruns în spațiul aerian al Poloniei în timpul unui atac asupra vestului Ucrainei, fapt ce a dus la închiderea mai multor aeroporturi și...
NATO se reunește pentru a decide cum răspunde după atacul cu drone rusești din Polonia. Forțele aliate au mobilizat avioane F-16, F-35 și aeronave AWACS pentru supraveghere
11:03 - NATO se reunește pentru a decide cum răspunde după atacul cu drone rusești din Polonia. Forțele aliate au mobilizat avioane F-16, F-35 și aeronave AWACS pentru supraveghere
NATO nu consideră incursiunea dronelor rusești în Polonia un atac, însă analizează incidentul. Între 6 și 10 drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez, fiind detectate de...
Încă o dronă căzută a fost găsită în Polonia. Resturile, în centrul țării, la sute de kilometri de frontieră. Premierul Tusk vorbește de o provocare de amploare
10:56 - Încă o dronă căzută a fost găsită în Polonia. Resturile, în centrul țării, la sute de kilometri de frontieră. Premierul Tusk vorbește de o provocare de amploare
Resturile unei alte drone rusești au fost găsite în Polonia, în centrul țării, la sute de kilometri de frontiera cu Ucraina. Pare să fie unul dintre aparatele de zbor doborâte de...
Explicația Ucrainei după ce drone rusești au încălcat spațiul NATO în Polonia: „Aceasta e strategia”
09:47 - Explicația Ucrainei după ce drone rusești au încălcat spațiul NATO în Polonia: „Aceasta e strategia”
Kievul a afirmat, miercuri, 10 octombrie, că Vladimir Putin nu încetează „să testeze Occidentul” şi va continua să o facă atâta timp cât nu se va confrunta cu „niciun răspuns...
UPDATE Polonia a doborât mai multe drone rusești care au pătruns în spațiul său aerian. Mai multe aeroporturi au fost închise, NATO și SUA au fost informate VIDEO
07:14 - UPDATE Polonia a doborât mai multe drone rusești care au pătruns în spațiul său aerian. Mai multe aeroporturi au fost închise, NATO și SUA au fost informate VIDEO
Armata poloneză a doborât mai multe drone rusești care au încălcat spațiul aerian al Poloniei în timpul unui atac asupra Ucrainei, incident ce a determinat închiderea unor aeroporturi și...
