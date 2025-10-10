Ajutorul semnificativ primit de Ucraina de la o țară europeană, în timp ce Rusia bombardează infrastructura energetică, „Scopul este de a intimida populația înainte de venirea iernii”

Rusia a atacat din nou infrastructura ucraineană FOTO X/Volodimir Zelenski

Generatoare, surse suplimentare de energie electrică şi un terminal de GNL sunt la dispoziţia Ucrainei, a anunţat vineri, 10 octombrie, ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, în contextul în care Rusia continuă să atace masiv infrastructura energetică a Kievului.

Moscova şi-a intensificat atacurile în ultimele săptămâni. Vineri dimineaţă, o mare parte din capitala Kiev a fost cufundată în întuneric, iar aproximativ 600.000 de gospodării au rămas temporar fără energie electrică în toată Ucraina, în urma atacurilor ruseşti.

Sikorski, aflat în vizită la Liov, în vestul Ucrainei, a declarat că Polonia discută modalităţile de sprijinire a vecinului său estic. „Generatoare, surse suplimentare de energie electrică, accelerarea construcţiei conexiunilor energetice între Ucraina şi Polonia şi, bineînţeles, terminalul nostru de GNL din Swinoujscie vă stau la dispoziţie”, a declarat el în cadrul unei conferinţe de presă cu omologul său ucrainean.

„Aceasta este o altă escaladare, pentru că ştim de ce se întâmplă. Scopul este de a intimida populaţia înainte de venirea iernii”, a adăugat el.

În august, rafinăria poloneză Orlen a declarat că intenţionează să continue să furnizeze 100 de milioane de metri cubi (mcm) de gaz în fiecare lună către Ucraina, după ce a livrat deja 430 mcm în acest an. Combustibilul lichefiat este importat din Statele Unite la terminalul din Swinoujscie şi transportat prin Polonia către Ucraina.

