Polonia amâna redeschiderea granițelor cu Belarus. Semn de solidaritate cu Lituania, care a fost ținta unor acțiuni de intimidare ale Minskului

Autor: Grigore Dobritoiu
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 17:02
Rusia cere Poloniei să redeschidă granița cu Belarus înaintea exercițiilor militare cu Belarus FOTO / Hepta

Varşovia a declarat joi că nu va redeschide alte puncte de trecere a frontierei cu Belarus, aliatul apropiat al Rusiei, până cel puţin la jumătatea lunii noiembrie, într-o mişcare menită să arate solidaritatea cu Lituania, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari în materie de securitate, relatează Reuters.

Lituania şi-a închis graniţa terestră cu Belarus în această săptămână, ca răspuns la perturbările spaţiului aerian cauzate de baloane de contrabandă, şi a declarat miercuri că graniţa va rămâne închisă până la sfârşitul lunii noiembrie.

Polonia şi-a închis graniţa cu Belarus acum şase săptămâni din cauza a ceea ce Varşovia a numit „exerciţii militare foarte agresive” conduse de Rusia pe teritoriul Belarusului, la câteva zile după ce 21 de drone ruseşti au intrat în spaţiul aerian polonez. De atunci, Polonia a redeschis un punct de trecere a frontierei terestre cu Belarus pentru maşini şi autocare şi unul pentru camioane de marfă, iar premierul Donald Tusk a declarat săptămâna aceasta că Varşovia ar fi gata să redeschidă încă două puncte de trecere a frontierei în noiembrie.

El nu a stabilit o dată şi, în urma discuţiilor purtate cu Tusk miercuri, prim-ministrul lituanian Inga Ruginiene a declarat că Polonia a acceptat să amâne redeschiderea acestor puncte de trecere a frontierei.

„Discuţia (cu Tusk) a fost foarte cuprinzătoare şi detaliată. Şi am decis că prim-ministrul polonez va amâna deschiderea frontierei (cu Belarus)”, a declarat Ruginiene joi, într-o conferinţă de presă. „Aceasta înseamnă că ne coordonăm acţiunile. Şi, deocamdată, frontierele vor rămâne închise atât în Polonia, cât şi în Lituania”, a adăugat premierul lituanian.

Ministrul polonez de interne, Marcin Kierwinski, a confirmat la radio că Varşovia îşi manifestă solidaritatea cu Lituania. „De aceea, deschiderea punctelor de trecere este amânată cu câteva săptămâni”, a spus el.

Încercând aparent să clarifice poziţia Poloniei, un purtător de cuvânt al guvernului polonez a declarat ulterior agenţiei de ştiri de stat PAP că este posibil ca mai multe puncte de trecere a frontierei între Polonia şi Belarus să fie redeschise la mijlocul lunii noiembrie.

Relaţiile deja tensionate dintre Polonia şi Belarus au atins un nou minim de când Rusia a invadat Ucraina în 2022.

În al doilea incident de acest gen din această săptămână, avioane de vânătoare poloneze MiG-29 au interceptat joi un avion de recunoaştere rus deasupra Mării Baltice, a declarat ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Letonia, care, la fel ca Polonia şi Lituania, este membră a Uniunii Europene şi a NATO, a declarat joi că este gata să închidă singurul punct de trecere a frontierei cu Belarus, dacă va fi necesar. „În acest moment, nu vedem o astfel de ameninţare la adresa frontierei noastre”, a declarat premierul Evika Silina reporterilor după întâlnirea cu Ruginiene la Riga.

