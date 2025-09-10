Șapte epave de drone și părți ale unei rachete au fost găsite până în prezent în Polonia. 12.000 de polițiști caută acum toate resturile

Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 14:18
Şapte drone şi resturi ale unei rachete, de origine neidentificată, au fost găsite până acum în Polonia după intruziunea din spaţiul aerian din cursul nopţii, a anunţat miercuri, 19 septembrie, purtătoarea de cuvânt a Ministerului polonez de Interne, Karolina Galecka, potrivit postului public TVP
În cadrul aceluiaşi briefing de presă, purtătorul de cuvânt al Comandamentului operaţional al forţelor armate, Jacek Goryszewski, a declarat că mai multe dintre dronele observate peste noapte păreau să semene cu dronele momeală „Gerbera”, deşi acest lucru este încă în curs de verificare.
De asemenea, el a precizat că resturile de rachetă sunt clasificate în prezent ca fiind de „origine necunoscută”, dar s-ar putea dovedi a fi ale unei rachete defensive.
Presa poloneză a relatat deja că au fost găsite rămăşiţe de dronă miercuri dimineaţa în Polonia, una dintre ele deplasându-se până la 250 de kilometri pe teritoriul polonez înainte de a se prăbuşi pe un câmp din apropierea localităţii Mniszków din voievodatul Lodz.
Resturi ale unei drone au lovit o casă în Wyryki, în provincia Lublin din estul ţării, în urma evenimentelor din cursul nopţii, când Varşovia a procedat la doborârea unor drone ruseşti care au pătruns în spaţiul aerian polonez.
Karolina Gałecka, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Interne, a rezumat situația miercuri dimineață. Ea a subliniat că acestea erau informații de la ora 11:00 și că „situația este dinamică”. Gałecka a raportat că până acum au fost găsite epave de șapte drone: cinci în regiunea Lublin, una în voievodatul Łódź și una în Oleśno (comitatul Elbląg) din voievodatul Varmia-Mazuria. Ea a adăugat că o rachetă de „origine necunoscută” a fost găsită în satul Wyhalew din regiunea Lublin.
Premierul Donald Tusk a anunţat miercuri dimineaţa, 10 septembrie, că au fost depistate 19 intruziuni în spaţiul aerian polonez.
Autoritățile poloneze avertizează civilii să nu se apropie de drone și să nu le atingă. Aproximativ 12.000 de polițiști caută drone rusești care au căzut pe teritoriul Poloniei.
