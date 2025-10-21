Polonia nu îi garantează libertatea lui Putin dacă avionul său va intra în spațiul aerian al țării în drum spre Ungaria

Polonia nu îi garantează libertatea lui Putin dacă avionul său va intra în spațiul aerian al țării în drum spre Ungaria
Președintele Rusiei, Vladimir Putin FOT: kremlin.ru

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a anunțat marți, 21 octombrie, că nu poate garanta că o instanță independentă nu va ordona guvernului să rețină un avion cu Vladimir Putin la bord, dacă acesta s-ar afla în spațiul aerian al Poloniei, în scopul aducerii suspectului în fața Curții Penale Internaționale (CPI).

Sikorski a fost întrebat marți, 21 octombrie, la postul Radio Zet, despre întâlnirea planificată dintre președintele SUA, Donald Trump, și Vladimir Putin, care urmează să aibă loc la Budapesta.

De asemenea, el a fost întrebat și despre speculațiile legate de posibilitatea ca președintele rus să zboare către Ungaria cu un avion care ar putea traversa spațiul aerian al Poloniei, spațiu în care avioanele rusești nu au voie să intre.

„Nu putem garanta că o instanță independentă nu va ordona guvernului să rețină un astfel de avion, în scopul aducerii suspectului în fața tribunalului de la Haga”, a răspuns Radosław Sikorski pentru sursa citată.

Vladimir Putin este vizat încă din anul 2023 de un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională de la Haga, fiind suspectat de comiterea unor crime de război.

Întâlnire în Ungaria

Interdicția de zbor pentru avioanele rusești este în vigoare deasupra întregului teritoriu al Uniunii Europene (UE) încă din februarie, fapt ce alimentează speculațiile privind traseul pe care l-ar putea alege Putin pentru a ajunge în Ungaria.

Radosław Sikorski a mai precizat că se poate ajunge în Ungaria (stat membru al UE) din Rusia și prin spațiul aerian al Turciei, Muntenegrului și Serbiei.

„Faptul că un stat membru al UE îl invită pe președintele Putin, nu doar că provoacă dezgust, dar arată și că Ungaria nu se poziționează ca parte a Occidentului, ci undeva între Occident și Rusia”, a mai spus șeful diplomației poloneze.

Sikorski a adăugat că „Ungaria nu este de ajutor”, pentru că blochează sprijinul pentru Ucraina și continuă să achiziționeze cantități mari de petrol rusesc, chiar dacă ar putea să-l cumpere din altă parte.

Summitul Trump Putin

Întâlnirea dintre Trump și Putin a fost anunțată săptămâna trecută, după o convorbire telefonică între cei doi lideri.

Discuțiile dintre președintele american și rus urmează să aibă loc după o „întâlnire a delegațiilor de nivel înalt ale ambelor țări”.

Donald Trump a anunțat pe Truth Social că în timpul întrevederii de la Budapesta liderii vor încerca să „pună capăt războiului „infam” dintre Rusia și Ucraina”.

