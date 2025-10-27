Doi ucraineni, arestați în cazul operaţiunilor de sabotaj anunţată săptămâna trecută de Varşovia şi Bucureşti. Ce informații au colectat suspecții

Autor: Maria Popa
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 17:06
Doi ucraineni, arestați în cazul operaţiunilor de sabotaj anunţată săptămâna trecută de Varşovia şi Bucureşti. Ce informații au colectat suspecții
Polonia a arestat preventiv doi ucraineni acuzaţi că au colectat informaţii despre soldaţi şi infrastructura critică pentru servicii de informaţii străine, în contextul în care Varşovia ia măsuri împotriva presupusului spionaj al Rusiei şi Belarusului.

Cei doi ucraineni se numără printre cele opt persoane a căror reţinere a fost anunţată săptămâna trecută de România şi Polonia, a precizat luni, 27 octombrie, Tomasz Siemoniak, ministrul polonez responsabil cu serviciile speciale, relatează Reuters.

Polonia afirmă că a fost ţinta unor tactici precum incendii şi atacuri cibernetice într-un „război hibrid” purtat de Rusia pentru a destabiliza ţările care susţin Kievul în războiul de agresiune al Rusiei. Moscova, care a invadat Ucraina în 2022, neagă aceste acuzaţii.

„Este un dovadă că asistăm la o intensificare a activităţilor de sabotaj şi a pregătirii pentru acţiuni de sabotaj”, a declarat Siemoniak, luni, la postul public de radio al Poloniei.

Agenţia de Securitate Internă a Poloniei (ABW) a declarat că cei doi cetăţeni ucraineni, în vârstă de 32 şi 34 de ani, au fost reţinuţi în oraşul Katowice din sudul ţării pe 14 octombrie. ABW a declarat într-un comunicat că suspecţii ar fi colectat informaţii despre membri ai forţelor armate poloneze şi despre infrastructura legată de eforturile de sprijinire a Ucrainei.

Agenţia a declarat că a găsit dovezi că suspecţii au executat „contracte pentru servicii de informaţii străine, inclusiv recunoaşterea potenţialului militar al Poloniei, instalarea de dispozitive pentru monitorizarea secretă a infrastructurii critice”. Agenţia a precizat că suspecţii au acceptat plăţi pentru aceste servicii.

O instanţă a dispus ca suspecţii să fie ţinuţi în arest preventiv timp de trei luni, în aşteptarea procesului.

Şi cei doi ucraineni reţinuţi în România şi acuzaţi de tentativă la acte de diversiune, după ce au vrut să incendieze sediul unei firme de curierat din Bucureşti, au fost arestaţi preventiv, dar au contestat măsura. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va dezbate contestaţia lor marţi, 28 octombrie.

