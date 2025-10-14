De mai bine de un deceniu, Polonia trăiește cu o teamă: dacă Rusia va împinge frontul războiului spre Vest, ea va fi prima lovită.

În timp ce alte capitale europene mizau pe diplomație și pe „sfârșitul istoriei”, Varșovia a început să reconstruiască pas cu pas o armată capabilă să reziste unui conflict convențional cu Moscova. Rezultatul se vede astăzi: Polonia are cea mai mare forță militară din Europa de Est și cel mai ridicat buget de apărare din NATO raportat la PIB – 4,7% în 2025, cu planuri de creștere spre 5%, scrie The Wall Street Journal.

O armată renăscută din teama istoriei

„Acesta este războiul nostru”, a spus premierul Donald Tusk, într-un discurs rostit la Forumul de Securitate de la Varșovia. „Am decis să înarmăm Polonia și să modernizăm armata la scară masivă.”

Declarația nu este o figură de stil. În ultimii zece ani, Polonia și-a dublat efectivele, ajungând la peste 210.000 de militari activi – mai mult decât Franța sau Germania. În același timp, a investit peste 50 de miliarde de dolari în achiziții de armament american: tancuri Abrams, lansatoare HIMARS, avioane F-35 și sisteme de rachete Patriot.

Reformele militare lansate după anexarea Crimeei în 2014 au fost gândite sub o premisă simplă: orice slăbiciune a Ucrainei sau a NATO ar putea transforma Polonia în următoarea țintă. De atunci, Varșovia și-a concentrat eforturile pe întărirea capacității de reacție, creând divizii mecanizate de reacție rapidă și forțe teritoriale de apărare cu zeci de mii de rezerviști.

O nouă linie de contact cu Rusia

Temerile Varșoviei nu mai sunt teoretice. În septembrie, 20 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez, declanșând prima confruntare directă dintre avioane NATO și echipamente rusești deasupra teritoriului Alianței. Donald Tusk a numit incidentul „cel mai periculos moment pentru Polonia de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial”.

Rusia a minimalizat episodul, dar mesajul a fost clar: frontiera estică a NATO este testată constant. Iar Polonia, care împarte graniță cu enclava rusă Kaliningrad și cu Belarusul — partener militar al Moscovei —, se află în epicentrul tensiunilor.

Generalul Maciej Klisz, comandantul operațional al forțelor armate, spune că Polonia se pregătește nu doar pentru propria apărare, ci și pentru a găzdui rapid trupe NATO în caz de conflict: „Într-un scenariu de război, Polonia va fi o țară extrem de ocupată — armata se mobilizează, economia se mobilizează, iar NATO va veni prin Polonia.”

O relație strategică cu Washingtonul

Această strategie de înarmare masivă a consolidat relația Poloniei cu Statele Unite. Donald Trump a lăudat-o public ca „aliat model”, iar secretarul american de Război, Pete Hegseth, a declarat la Varșovia că „Polonia este un exemplu pentru restul Europei”.

Pentru Washington, Polonia a devenit pivotul estic al arhitecturii de apărare europene — o poziție pe care Varșovia o folosește pentru a-și proiecta influența regională.

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, nu are dubii: „Strategia Rusiei este să refacă sfera de influență sovietică. Iar Polonia se află exact în centrul acestei hărți.”

Lecțiile istoriei, în prezentul strategic

Puține țări europene au memorie istorică mai dureroasă decât Polonia. În școli, elevii învață cum țara a fost ștearsă de pe hartă în secolul XVIII, împărțită între Rusia, Prusia și Austro-Ungaria. În Al Doilea Război Mondial, a fost abandonată de aliați și apoi ocupată de Uniunea Sovietică timp de o jumătate de secol.

Această memorie colectivă explică de ce Polonia privește fiecare gest al Kremlinului printr-o lentilă a supraviețuirii.

„În timp ce restul Europei spera că Rusia se va opri la Crimeea, noi am început să ne pregătim pentru următorul pas”, a declarat Tomasz Szatkowski, fost subsecretar al Apărării și arhitectul revizuirii strategice din 2015. „Am înțeles că nu ne putem baza pe speranță.”

Între ambiție și povară financiară

În spatele ambiției militare se ascunde însă și o problemă economică. Ritmul rapid al achizițiilor de armament pune presiune pe bugetul de stat. Cu o creștere economică de aproximativ 3%, Polonia riscă să depășească limitele bugetare pentru apărare.

Pentru a echilibra situația, guvernul de la Varșovia discută cu Germania posibilitatea ca Berlinul să acopere parțial costurile, în cadrul unui acord simbolic de „reparație istorică” pentru distrugerile din cel de-Al Doilea Război Mondial.

Janusz Reiter, fost ambasador polonez la Berlin, crede că o astfel de soluție ar avea valoare dublă: „Pentru germani, despăgubirile sunt o temă toxică, dar securitatea flancului estic – prin Polonia – este o responsabilitate pe care o pot asuma.”

Bastionul estic al Europei

Astăzi, Polonia este mai mult decât un stat de frontieră. Este veriga principală dintre NATO și țările baltice, punctul logistic esențial pentru apărarea flancului estic și, totodată, exemplul unei Europe care se reînarmează în tăcere, sub presiunea unei Rusii agresive.

Varșovia a înțeles că pacea, în secolul XXI, nu se mai apără doar cu declarații — ci cu tancuri, alianțe și memorie istorică, concluzionează WSJ.

