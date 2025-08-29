Imagini șocante cu prăbușirea unui avion de vânătoare F-16. Ce s-a întâmplat cu pilotul VIDEO

Imagini șocante cu prăbușirea unui avion de vânătoare F-16. Ce s-a întâmplat cu pilotul VIDEO
Momentul în care avionul F-16 se prăbuește surprins în imagini FOTO Captură video Facebook/Defence România

Un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene Poloneze s-a prăbușit joi, 28 august, pe aerodromul din Radom, în timpul unui antrenament pentru un show aviatic. Spectacolul aerian programat pentru acest weekend a fost anulat.

Pilotul avionului a decedat, după ce nu a reușit să se catapulteze.

Potrivit agenției Reuters, avionul F-16, care făcea parte din echipa Tiger Demo a Forțelor Aeriene Poloneze, efectua o misiune de pregătire pentru spectacolul aerian planificat în acest weekend. Aeronava s-a prăbușit pe pista aerodromului în jurul orei 17:30 GMT.

În urma tragediei, show-ul aviatic de la Radom, unul dintre cele mai importante evenimente de acest gen din Polonia, a fost anulat, relatează Defence Romania.

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Adam Szłapka, a confirmat decesul pilotului pe platforma de socializare X, dar nu a oferit alte detalii.

"Tragedie la Radom, în timpul pregătirilor pentru spectacolul aerian un avion F-16 s-a prăbușit. Din păcate, pilotul a decedat", a declarat Adam Szlapka pe platforma X, adăugând că ministrul Apărării se află în drum spre locul catastrofei aviatice.

Un mesaj de condoleanțe a fost transmis și de premierul Donald Tusk.

